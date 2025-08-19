Conheça 5 golpes que miram consumidores endividados e aprenda a se proteger

Nos últimos meses, o Brasil tem registrado um alarmante aumento de vítimas do golpe da falsa renegociação de dívidas. Nesse golpe, pessoas endividadas recebem contatos de supostos bancos ou empresas cobradoras oferecendo condições extraordinárias de quitação, mas, na realidade, transferem recursos e não veem qualquer negociação efetiva.

A alta taxa de endividamento das famílias brasileiras torna o cenário fértil para esse tipo de fraude. Muitos buscam soluções rápidas e acabam abertos a ofertas tentadoras.

Golpistas aproveitam esse desespero, oferecendo renegociações com descontos que chegam a 80%, induzindo as vítimas a efetuarem pagamentos via PIX ou boletos falsos, mas o valor nunca chega ao credor legítimo.

Além do golpe principal em foco, é importante listar outros casos recentes:

Golpe do Serasa Limpa Nome : criminosos se passam por representantes da Serasa, enviando boletos falsos ou links fraudulentos para renegociar débitos, mas o pagamento vai diretamente aos golpistas. Usam até "contato quente" dentro da própria Serasa para passar falsamente segurança ao consumidor.

: criminosos se passam por representantes da Serasa, enviando boletos falsos ou links fraudulentos para renegociar débitos, mas o pagamento vai diretamente aos golpistas. Usam até "contato quente" dentro da própria Serasa para passar falsamente segurança ao consumidor. Golpe do Desenrola Brasil: aproveitando o programa federal focado em renegociação de dívidas, fraudadores criam sites, mensagens e anúncios falsos que imitam o governo para roubar dados ou dinheiro. O governo já alertou que a negociação deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais — bancos ou o portal ".gov.br" — e nunca por terceiros.

aproveitando o programa federal focado em renegociação de dívidas, fraudadores criam sites, mensagens e anúncios falsos que imitam o governo para roubar dados ou dinheiro. O governo já alertou que a negociação deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais — bancos ou o portal ".gov.br" — e nunca por terceiros. Golpe da dívida falsa: o fraudador finge representar instituição financeira ou órgão público e informa a vítima sobre uma dívida inexistente com condições vantajosas, até que a pessoa acabe fazendo pagamento ou cedendo dados pessoais.

o fraudador finge representar instituição financeira ou órgão público e informa a vítima sobre uma dívida inexistente com condições vantajosas, até que a pessoa acabe fazendo pagamento ou cedendo dados pessoais. Golpe do falso protesto: são enviadas intimações fraudulentas, geralmente por e-mail ou internet, simulando cobranças de cartório. Ao pagar, a vítima descobre que ainda deve o real credor e acumula prejuízo.

Impactos econômicos e sociais

Essas fraudes atingem a confiança no sistema financeiro, geram prejuízos financeiros diretos e sobrecarregam órgãos como Procon e polícia. De acordo com dados da ClearSale, somente em 2023 ocorreram cerca de 295 mil tentativas de fraude por mês, totalizando R$ 302 milhões em prejuízo — e o Brasil se destaca internacionalmente entre os países mais atingidos nesse tipo de crime.

Além do impacto econômico, há um forte componente psicológico: vítimas relatam sentimentos de vergonha, retração no uso de serviços digitais e desconfiança mesmo em canais legítimos, o que atrapalha suas próprias estratégias de recuperação financeira.

Conhecimento é proteção: o papel da educação financeira

As raízes da vulnerabilidade estão na fragilidade da educação financeira da população. Muitos não compreendem funcionamento de juros, renegociação e canais oficiais de instituições — o que aumenta a chance de cair em golpes.

Estima-se que mais da metade dos brasileiros tenha dificuldade em distinguir uma condição real de inadimplência de uma armadilha financeira — e essa falta de conhecimento favorece os golpistas.

Portanto, educação financeira não deve ser vista como luxo, mas como ferramenta essencial de defesa. Na ausência dela, a promessa de solução barata e rápida se torna atrativa demais — e perigosa.

Como se proteger

1. Use apenas canais oficiais

Para renegociar dívidas, utilize o site ou app do seu banco ou, no caso de programas como o Desenrola Brasil, o portal “gov.br/desenrola”. Nunca aceite ofertas via WhatsApp, links enviados ou contatos não solicitados.

2. Desconfie de descontos extremos

Propostas com reduções acima de 80–90 % são extremamente raras e devem acender sinal vermelho.

3. Cheque os boletos antes de pagar

Só pague boletos recebidos oficialmente — preferencialmente gerados pela plataforma da instituição. Use ferramentas como o “validador de boletos” da Serasa para conferir a autenticidade.

4. Não entregue senhas ou dados pessoais

Instituições bancárias ou serviços como Serasa não pedem senhas completas por telefone, e-mail ou mensagem.

5. Quando em dúvida, procure o credor diretamente

Em caso de dúvida sobre um suposto envio (boleto, pagamento, negociação), entre em contato com a empresa credora via canais oficiais e confirme a veracidade da comunicação.

Caminhos para fortalecer sua educação financeira

1. Organize suas finanças regularmente

Use planilhas ou aplicativos para registrar receitas, despesas e picos de comprometimento de renda.

2. Monte uma reserva de emergência

Idealmente, tenha fundos equivalentes a 3 a 6 meses de despesas essenciais — isso confere segurança e lhe permite evitar buscar soluções arriscadas em pânico.

3. Entenda seus contratos e juros

Antes de assumir ou renegociar dívidas, compreenda taxas de juros, multas e condições. Isso evita surpresas e armadilhas.

4. Estude sobre finanças pessoais

Aproveite cursos gratuitos, conteúdos de organizações como Banco Central, Febraban e iniciativas educacionais para aprimorar seu conhecimento.

5. Pratique consumo consciente

Avalie cada despesa: será que realmente é necessária? Planejar ajuda a evitar o endividamento impulsivo.

O crescimento do golpe da falsa renegociação de dívidas é sintoma de um problema maior: vulnerabilidade econômica somada a baixa educação financeira. Quando a população está pressionada, seduzida por possibilidades de alívio financeiro, os golpes prosperam com facilidade.

Mas há solução — e ela começa pela informação. Usar canais oficiais, desconfiar de ofertas milagrosas, entender seus direitos e finanças e criar uma reserva de segurança são atitudes simples, mas poderosas. Educação financeira transforma pessoas em indivíduos críticos, capazes de defender seu patrimônio e construir uma base mais estável para o futuro.

Afinal, segurança financeira não se constrói com atalhos: exige conhecimento, planejamento e prudência.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

animaconsultoria@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante