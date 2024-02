Como investir com pouco dinheiro? Veja dicas

Investir com pouco dinheiro pode parecer desafiador, mas existem opções acessíveis e rentáveis disponíveis no mercado financeiro. O importante é você entender que sim, podemos começar com baixos investimentos, mas é essencial criar o hábito de investir.

Para isso, logicamente, você precisa seguir aquela velha receita que sempre repito por aqui: organize seu orçamento, escrevendo receitas e despesas, analise sua situação e defina um valor mínimo mensal para investimento.

Importante: não espere ter dinheiro sobrando para investir, pois isso nunca acontecerá. Então, defina o valor mensal, mesmo que comece com R$ 30,00 por 6 meses, desde que você se comprometa. O hábito te trará para o mundo de possibilidades de crescimento.

Em seguida, pense para que finalidade você está investindo, pois o tipo de investimento vai variar com sua necessidade de ter o dinheiro, o objetivo do investimento e a recorrência do mesmo.

Entenda o tripé de todo investimento: segurança, rentabilidade e liquidez (quando você pode retirar o dinheiro). Nunca terá as três partes ao mesmo tempo, já que, por exemplo, quanto maior a rentabilidade maior o risco ou menor liquidez. Enfim, esteja ciente do que precisa e comece a pesquisar os investimentos.

Abaixo, separei algumas dicas sobre as melhores aplicações financeiras de hoje, comparando os rendimentos e impostos:

1. Tesouro Direto

O Tesouro Direto é uma opção segura e acessível para investir com pouco dinheiro. É possível investir a partir de R$ 30,00 e escolher entre diferentes títulos públicos, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e Tesouro Prefixado. Os rendimentos são superiores à poupança e os investidores têm a garantia do governo federal.

2. Fundos de Investimento

Existem fundos de investimento com baixo valor de entrada, como fundos de renda fixa ou multimercado. É importante avaliar as taxas de administração e buscar fundos com bom histórico de rentabilidade. Os rendimentos estão sujeitos a impostos, que variam de acordo com o prazo de investimento.

3. Ações

Investir em ações pode ser uma opção interessante para aqueles dispostos a assumir riscos. Com pouco dinheiro, é possível comprar frações de ações por meio de corretoras online. É importante realizar uma análise cuidadosa das empresas e acompanhar o mercado. Os rendimentos estão sujeitos à variação dos preços das ações.

4. Fundos de Índice (ETFs)

Os ETFs são fundos de investimento que replicam índices de mercado, como o Ibovespa. Comprando cotas de um ETF, o investidor está diversificando seus investimentos em várias empresas. Os rendimentos estão sujeitos a impostos e taxas de administração.

5. LCI e LCA

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) são títulos de renda fixa isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. São oferecidos por instituições financeiras e têm prazos e rendimentos variados.

6. CDB

Certificado de Depósito Bancário (CDB) é uma opção de renda fixa oferecida pelos bancos. Com pouco dinheiro, é possível encontrar opções com boas taxas de rendimento. Os rendimentos estão sujeitos a impostos e podem variar de acordo com o prazo e a instituição financeira.

7. Poupança

Apesar de ter rendimentos mais baixos, a poupança é uma opção segura e de fácil acesso para investir com pouco dinheiro. É isenta de imposto de renda, mas pode ser menos rentável em períodos de juros baixos.

É importante lembrar que, ao investir, é necessário considerar o perfil e os objetivos de cada investidor. Além disso, é essencial entender os riscos envolvidos em cada aplicação financeira. Recomendo buscar orientação de um profissional de investimentos para tomar decisões embasadas e seguras.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.