Veja seleções que podem ser eliminadas na 2ª rodada pela Copa do Mundo
Com o fim da rodada de abertura, diversas equipes correm risco
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 13:02)
A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 foi encerrada na noite desta quarta-feira (17), com a vitória da Colômbia contra o Uzbequistão por 3 a 1, no estádio Azteca, na Cidade do México. Assim, com 24 partidas realizadas, já existem seleções com risco de eliminação a partir desta quinta (18).
Vale ressaltar que o regulamento da atual edição prevê mais vagas para o mata-mata. Os dois melhores de cada chave avançam ao “16 avos”, assim como os oito melhores terceiros colocados desta fase.
Seleções que podem ser eliminadas na Copa do Mundo
- Haiti (Grupo C): após perder na estreia para a Escócia por 1 a 0, pode ser eliminada se for derrotada novamente, agora para o Brasil, e ainda contar com Marrocos superando os escoceses na 2ª rodada.
- Paraguai e Turquia (Grupo D): o Paraguai pode ser eliminado se perder para a Turquia, e a Austrália não for superada pelos EUA. No caso turco, correm risco em caso de derrota para os paraguaios, e os norte-americanos não perderem contra a seleção australiana.
- Equador e Curaçao (Grupo E): o Equador pode ser eliminado se perder de Curaçao, e a Alemanha não for superada por Costa do Marfim. No caso da equipe do Caribe, o cenário inverso o elimina.
- Tunísia (Grupo F): após ser goleada por 5 a 1 na estreia para a Suécia, a Tunísia é eliminada se perder novamente, agora para o Japão, e a Holanda bater os suecos na 2ª rodada.
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