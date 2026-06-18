Veja seleções que podem ser eliminadas na 2ª rodada pela Copa do Mundo

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 foi encerrada na noite desta quarta-feira (17), com a vitória da Colômbia contra o Uzbequistão por 3 a 1, no estádio Azteca, na Cidade do México. Assim, com 24 partidas realizadas, já existem seleções com risco de eliminação a partir desta quinta (18).

Vale ressaltar que o regulamento da atual edição prevê mais vagas para o mata-mata. Os dois melhores de cada chave avançam ao “16 avos”, assim como os oito melhores terceiros colocados desta fase.

Seleções que podem ser eliminadas na Copa do Mundo