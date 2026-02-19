Veja 10 jogadores que estão livres no mercado e podem surgir no seu clube

A primeira janela de transferência do futebol brasileiro segue aberta até 3 de março. Com os clubes da Série A nas rodadas iniciais e os da Série B trabalhando nas montagens dos elencos, uma alternativa efetiva no mercado da bola são os jogadores tidos como "agentes livres", ou seja, que não possuem vínculo com nenhum clube no momento.

O Diário do Nordeste lista então 10 nomes conhecidos que podem surgir como opção. Vale ressaltar que a chegadas das peças não exige a compra de direitos econômicos, o que pode facilitar as negociações.

Jogadores livres no mercado em 2026

ATA | Gustagol (31 anos)

Legenda: O centroavante Gustagol conquistou títulos pelo Shanghai, da China Foto: Arquivo Pessoal

O centroavante está livre no mercado após passar as últimas seis temporadas no futebol asiático. No período, atuou por Jeonbuk, da Coreia do Sul, e Shanghai, da China, onde acumulou 88 gols em 199 jogos. Artilheiro, foi revelado pelo Criciúma e acumulou passagens por equipes como Corinthians, Bahia, Goiás e Internacional. Pelo Fortaleza, foi o maior goleador do Brasil em 2018 com 30 tentos.

MEI | Giuliano (35 anos)

Legenda: O meia Giuliano tem experiência no Brasil e no futebol internacional Foto: José Tramontin / Athletico-PR

Com carreira consolidada, o meia não teve vínculo renovado pelo Athletico-PR para 2026. Com passagens por Internacional, Grêmio, Zenit-RUS e Fenerbahçe-TUR, retornou ao Brasil em 2021, quando fechou com o Corinthians. Nas últimas temporadas, defendeu o Santos e o próprio Furacão, que conquistaram o acesso na Série B de forma seguida. No último ano, foram 23 jogos e dois gols.

ZAG - Jemerson (33 anos)

Legenda: O zagueiro Jemerson acumula passagens pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O zagueiro com passagem pela Seleção Brasileira não renovou com o Grêmio. Após o início da carreira no Atlético-MG, defendeu times como Monaco-FRA, Corinthians e Metz-FRA. Na última temporada, teve momentos como titular, mas perdeu espaço e encerrou com 27 partidas e um gol.

MEI - Hyoran (32 anos)

Legenda: O último clube do meia Hyoran foi o Sport, em disputa pela Série B de 2025 Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

De promessa do futebol brasileiro, o meia se estabeleceu no país e passou por diversos times, a exemplo de Corinthians, Palmeiras, Chapecoense, Internacional, Atlético-MG e Bragantino. A última equipe foi o Sport, onde teve 26 jogos e duas assistências, encerrando depois o vínculo no mercado.

MEI - Nathan (29 anos)

Legenda: O meia Nathan era tido como uma grande promessa no início da carreira Foto: Samara Miranda / Remo

Logo após ascender ao profissional do Athletico-PR, o meia se transferiu para o Chelsea-ING, mas não foi aproveitado e acumulou experiência internacional no Vitesse-HOL, Amiens-FRA e Belenenses-POR. A volta ao Brasil foi em 2018 para o Atlético-MG, somando depois passagens por Fluminense e Grêmio. Em 2025, defendeu o Remo, mas teve apenas 10 jogos e uma assistência.

LAE - Jorge (29 anos)

Legenda: O lateral-esquerdo Jorge sofreu com lesões nas últimas temporadas Foto: Samara Miranda / Remo

Revelado pelo Flamengo, o lateral-esquerdo foi um dos principais nomes do setor no início da carreira. Em alta, defendeu Monaco-FRA, Porto-POR, Basel-SUI, Santos, Palmeiras e Fluminense. Nas últimas temporadas, atuou por CRB e Remo, mas sofreu com lesões e acumulou apenas 19 jogos nos últimos dois anos. Em 2026, realizou três partidas, mas rescindiu contrato com o Remo.

ATA - William Pottker (32 anos)

Legenda: O atacante William Pottker não balançou as redes pelo CRB na temporada de 2025 Foto: divulgação / CRB

O atacante iniciou a temporada no CRB, mas rescindiu o contrato e ficou livre no mercado. Revelado pelo Figueirense, passou por diveras equipes como Internacional e Cruzeiro, além do futebol do exterior. O grande momento da carreira foi em 2016, quando terminou o Brasileirão como artilheiro, com 14 gols. Nos últimos anos, foi opção na Série B para times como Coritiba, Avaí e Atlético-GO. Em 2025, no clube alagoano, teve 23 jogos e três assistências.

ATA - Everaldo (31 anos)

Legenda: O atacante Everaldo participou da campanha de título do Coritiba na Série B Foto: JP Pacheco / Coritiba

O atacante passou por diversos times entre as Séries A e B do Brasileiro, como Fluminense, Corinthians, Sport, América-MG e Vitória-BA. No último ano, foi campeão da 2ª divisão nacional pelo Coritiba, onde somou 21 jogos e uma assistência, mas encerrou o contrato e ficou livre no mercado.

ATA - Rossi (32 anos)

Legenda: O atacante Rossi foi o principal destaque do elenco do Paysandu na Série B de 2025 Foto: Márcio Melo / Paysandu

Com muita bagagem no país, somando passagens por Goiás, Bahia e Vasco, teve ainda experiência internacional pelo Shenzhen, da China, e o Al-Faisaly, da Arábia Saudita. Em 2025, atuou pelo Paysandu, que foi rebaixado à Série C. Apesar disso, acumulou 36 jogos, 12 gols e seis assistências.

ATA - Arthur Caíke (33 anos)

Legenda: Natural de Barbalha, o atacante Arthur Caíke nunca atuou pelo futebol cearense Foto: divulgação / Goiás

Natural de Barbalha/CE, o atacante não renovou contrato com o Goiás para 2026. No último ano, quando também atuou na Série B, participou de 37 jogos, com três gols e uma assistência. Revelado pelo Iraty-PR, tem muita bagagem no futebol nacional e internacional, somando passagens por Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Kashima Antlers, do Japão, onde encerrou vinculo em 2023.