Última rodada da Série B de 2025: veja chances de acesso e rebaixamento
Ainda restam três vagas para a Série A e uma para a Série C.
A Série B do Brasileiro de 2025 chegou na última rodada com três disputas em aberto: título nacional (Coritiba ou Athletico-PR), três vagas de acesso e apenas mais um rebaixamento. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais chances estatísticas de cada equipe.
Os confrontos da 38ª rodada se iniciaram na quarta-feira (19), com empate em 2 a 2 entre Vila Nova e Volta Redonda, sem impacto na sequência do torneio, e seguem neste sábado (22), com Novorizontino x CRB, às 19h30, no Jorge Ismael de Biasi, sem chances de acesso. Os demais oito jogos são domingo (23), com início às 16h30.
Jogos da 38ª rodada da Série B de 2025
- 19.11 (quarta): Vila Nova 2x2 Volta Redonda | OBA
- 22.11 (sábado): Novorizontino x CRB | Jorge Ismael de Biasi, às 19h30
- 23.11 (domingo): Athletico-PR x América-MG | Ligga Arena, às 16h30
- 23.11 (domingo): Cuiabá x Criciúma | Arena Pantanal, às 16h30
- 23.11 (domingo): Remo x Goiás | Mangueirão, às 16h30
- 23.11 (domingo): Chapecoense x Atlético-GO | Arena Condá, às 16h30
- 23.11 (domingo): Operário-PR x Ferroviária-SP | Germano Kruger, às 16h30
- 23.11 (domingo): Amazonas x Coritiba | Carlos Zamith, às 16h30
- 23.11 (domingo): Athletic-MG x Paysandu | Arena Sicredi, às 16h30
- 23.11 (domingo): Botafogo-SP x Avaí | Arena Nicnet, às 16h30
Na tabela, o atual G-4 registra: Coritiba (65 pontos), Athletico-PR (62), Criciúma (61) e Goiás (61). O Z-4 tem: Ferroviária (40), Amazonas (36), Volta Redonda (36) e o Paysandu (28) - os três últimos já confirmados na Série C de 2026.
No fim da competição, os arquirrivais paranaenses brigam pelo título. Único com o acesso definido, o Coritiba precisa de um empate com o já rebaixado Amazonas para se sagrar campeão. Já o Athletico-PR precisa torcer por uma derrota, além de vencer o América-MG, em casa. Vale ressaltar ainda que o Furacão não confirmou o acesso, ou seja, o duelo também tem esse peso, apesar da chance de subir de divisão ser de 99,9%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Os demais com possibilidade de acesso são: Criciúma (3º - 61), Goiás (4º - 61), Chapecoense (5º - 59) e Remo (6º - 59). Na última rodada, o Remo encara o Goiás no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão. A pontuação para o acesso, de acordo com a entidade, é de 63, com 100% de chance.
Na tentativa de escapar da Série C, os matemáticos indicam que há pouca chance de alteração do Z-4 atual, com a pontuação atual mais segura para escapar sendo 43 pontos. Das quatro vagas de queda, três estão confirmados (Paysandu, Volta Redonda e Amazonas), restando mais uma para quatro clubes: Ferroviária-SP (17º - 40), Botafogo-SP (16º - 41) e Athletic-MG (15º - 41).
Chances de acesso na Série B de 2025 (UFMG)
- Coritiba: 100% (acesso confirmado)
- Athletico-PR: 99,2%
- Criciúma: 83,3%
- Goiás: 63%
- Chapecoense: 36%
- Remo: 18,5%
Chances de rebaixamento na Série B de 2025 (UFMG)
- Paysandu: 100% (rebaixado)
- Volta Redonda: 100% (rebaixado)
- Amazonas: 100% (rebaixado)
- Ferroviária-SP: 76,9%
- Botafogo-SP: 15,4%
- Athletic-MG: 7,7%