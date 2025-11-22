Última rodada da Série B de 2025: veja chances de acesso e rebaixamento

A Série B do Brasileiro de 2025 chegou na última rodada com três disputas em aberto: título nacional (Coritiba ou Athletico-PR), três vagas de acesso e apenas mais um rebaixamento. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais chances estatísticas de cada equipe.

Os confrontos da 38ª rodada se iniciaram na quarta-feira (19), com empate em 2 a 2 entre Vila Nova e Volta Redonda, sem impacto na sequência do torneio, e seguem neste sábado (22), com Novorizontino x CRB, às 19h30, no Jorge Ismael de Biasi, sem chances de acesso. Os demais oito jogos são domingo (23), com início às 16h30.

Jogos da 38ª rodada da Série B de 2025

19.11 (quarta): Vila Nova 2x2 Volta Redonda | OBA

22.11 (sábado): Novorizontino x CRB | Jorge Ismael de Biasi, às 19h30

23.11 (domingo): Athletico-PR x América-MG | Ligga Arena, às 16h30

23.11 (domingo): Cuiabá x Criciúma | Arena Pantanal, às 16h30

23.11 (domingo): Remo x Goiás | Mangueirão, às 16h30

23.11 (domingo): Chapecoense x Atlético-GO | Arena Condá, às 16h30

23.11 (domingo): Operário-PR x Ferroviária-SP | Germano Kruger, às 16h30

23.11 (domingo): Amazonas x Coritiba | Carlos Zamith, às 16h30

23.11 (domingo): Athletic-MG x Paysandu | Arena Sicredi, às 16h30

23.11 (domingo): Botafogo-SP x Avaí | Arena Nicnet, às 16h30

Na tabela, o atual G-4 registra: Coritiba (65 pontos), Athletico-PR (62), Criciúma (61) e Goiás (61). O Z-4 tem: Ferroviária (40), Amazonas (36), Volta Redonda (36) e o Paysandu (28) - os três últimos já confirmados na Série C de 2026.

Legenda: O Coritiba é o único matematicamente classificado à Série A de 2026 Foto: reprodução / SrGoool

No fim da competição, os arquirrivais paranaenses brigam pelo título. Único com o acesso definido, o Coritiba precisa de um empate com o já rebaixado Amazonas para se sagrar campeão. Já o Athletico-PR precisa torcer por uma derrota, além de vencer o América-MG, em casa. Vale ressaltar ainda que o Furacão não confirmou o acesso, ou seja, o duelo também tem esse peso, apesar da chance de subir de divisão ser de 99,9%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os demais com possibilidade de acesso são: Criciúma (3º - 61), Goiás (4º - 61), Chapecoense (5º - 59) e Remo (6º - 59). Na última rodada, o Remo encara o Goiás no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão. A pontuação para o acesso, de acordo com a entidade, é de 63, com 100% de chance.

Na tentativa de escapar da Série C, os matemáticos indicam que há pouca chance de alteração do Z-4 atual, com a pontuação atual mais segura para escapar sendo 43 pontos. Das quatro vagas de queda, três estão confirmados (Paysandu, Volta Redonda e Amazonas), restando mais uma para quatro clubes: Ferroviária-SP (17º - 40), Botafogo-SP (16º - 41) e Athletic-MG (15º - 41).

Legenda: Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já estão rebaixados à Série C Foto: reprodução / SrGoool

Chances de acesso na Série B de 2025 (UFMG)

Coritiba: 100% (acesso confirmado)

Athletico-PR: 99,2%

Criciúma: 83,3%

Goiás: 63%

Chapecoense: 36%

Remo: 18,5%

Chances de rebaixamento na Série B de 2025 (UFMG)