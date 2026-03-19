Tier-List da Série B: veja ranking dos melhores e piores jogadores de Ceará e Fortaleza

A Série B do Brasileiro de 2026 tem inicio neste sábado (21), com Ceará e Fortaleza lutando pelo acesso. Apesar da janela de transferência doméstica, que permite contratações apenas de atletas que atuaram nos Estaduais, seguir aberta até a próxima sexta-feira (27), as equipes já montaram os elencos para a 2ª divisão. Assim, o Diário do Nordeste promove uma tier-list, um sistema de classificação, para os jogadores, indicando os melhores e quem aparece em baixa.

A avaliação é subjetiva e pontua o momento de cada atleta, além de ressaltar carências que ainda existem em cada plantel e as contratações que tiveram menos destaque. No âmbito financeiro, Vovô e Leão surgem como os principais orçamentos da competição, o que aumenta a pressão para subir de divisão.

Avaliação do Ceará

Legenda: Avaliação do elenco do Ceará para o início da Série B de 2026 Foto: arquivo / SVM

Com 10 reforços para a Série B, o Ceará precisou redefinir a espinha dorsal após o rebaixamento da Série A, que resultou na saída de nomes como Pedro Raul, Galeano, Matheus Bahia e Fabiano. Sob o comando de Mozart, rapidamente definiu o esquema 4-3-3 como o principal e buscou opções no mercado para preencher as lacunas, mas perdeu força de investimento e não conseguiu aumentar o nível do grupo.

Por isso, dentre os selecionáveis, o Vovô tem três nomes de maior nível para a 2ª divisão, e todos estavam no plantel: os volantes Zanocelo e Dieguinho, e o atacante Pedro Henrique. Curiosamente, Dieguinho e Pedro Henrique estão no departamento médico e não são alternativa para o início da Segundona.

O esforço da gestão alvinegra entrou um grupo competitivo, mas com um problema latente: as laterais. Tantos os remanescentes (Rafael Ramos) como os contratados (Alex Silva e Fernando) estão no rol dos jogadores que acrescentaram pouco ao grupo até o momento. A lista de baixas é somada do atacante Fernandinho, que também atravessa um momento ruim e se tornou alvo maior de críticas junto da torcida.

Avaliação do Fortaleza

Legenda: Avaliação do elenco do Fortaleza para o início da Série B de 2026 Foto: arquivo / SVM

O rebaixamento resultou em um verdadeiro desmanche do elenco do Fortaleza para a Série B. Nos três primeiros meses do ano, o clube acertou a saída de 20 atletas em diversos formatos de negociação: rescisões, empréstimos e vendas. O movimento atrapalhou o início de trabalho do treinador Thiago Carpini, que utilizou duas formações táticas para tornar a equipe mais competitiva, alternando entre 4-3-3 e 3-5-2.

Logo, o clube foi ao mercado em busca de reposições e anunciou 13 reforços, incluindo a aquisição em definitivo do zagueiro Lucas Gazal. E a principal contratação foi o lateral-direito Mailton, que se tornou destaque e tem um nível acima junto de quatro remanescentes: zagueiro Britez, volantes Pierre e Sasha e o meia Pochettino, que encerraram 2025 como titulares e seguem como pilar dessa nova equipe.

Em paralelo, nem todas as chegadas foram positivas ou já engrenaram. O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, o volante Rodriguinho e o atacante GB ainda não apresentam atuações consistentes e iniciam em baixa. Outro nome que entra nessa listagem é o atacante Kayke, que estava no grupo do último ano.

Quem tem o melhor time titular da Série B