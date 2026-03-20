Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil: data, horário, potes e adversários de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, que conta com Ceará e Fortaleza como os representantes cearenses vivos na competição. O evento ocorre na próxima segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), direto da sede da entidade, no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que 32 times avançaram para essa etapa do torneio.

Onde assistir

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo no canal da CBF TV, no YouTube. Além disso, o SporTV, na TV Fechada, também transmite o evento.

Potes do sorteio

Na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, os 32 times classificados serão divididos em dois potes: A e B. Os 16 melhores do Ranking de Clubes da CBF ficam no Pote A, enquanto os demais 16 ficam no Pote B. Vale ressaltar que essa etapa conta com a inclusão dos 20 clubes da Série A, que estreiam no torneio.

Diferente das fases anteriores, a competição também passa a adotar os jogos de ida e volta - antes, os confrontos eram em jogos únicos. O prêmio para quem avançar é de R$ 3 milhões. As partidas devem ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Como estão em potes diferentes, Ceará e Fortaleza podem se enfrentar na 5ª fase da Copa do Brasil. Com uma rivalidade centenário, os arquirrivais já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil, em 2021 e 2022, ambas com classificação tricolor.

Pote 1

Flamengo (veio da Série A)

Corinthians (veio da Série A)

Palmeiras (veio da Série A)

Atlético-MG (veio da Série A)

São Paulo (veio da Série A)

Fluminense (veio da Série A)

Botafogo (veio da Série A)

Athletico-PR (veio da Série A)

Bahia (veio da Série A)

Vasco (veio da Série A)

Cruzeiro (veio da Série A)

Grêmio (veio da Série A)

Fortaleza (veio da Série A)

Internacional (veio da Série A)

Bragantino (veio da Série A)

Santos (veio da Série A)

Pote 2

Vitória-BA

Ceará

Coritiba (veio da Série A)

Mirassol (veio da Série A)

Chapecoense (veio da Série A)

Remo

Paysandu

Operário-PR

Athletic

Confiança-SE

Atlético-GO

CRB

Jacuipense-BA

Juventude

Goiás

Barra-SC

Legenda: Ceará e Fortaleza estão na Série B de 2026 Foto: Gabriel Silva / Ceará

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.