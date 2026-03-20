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Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil: data, horário, potes e adversários de Ceará e Fortaleza

Os times cearenses podem se enfrentam por uma premiação milionária

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Alexandre Mota
Legenda: A Copa do Brasil de 2026 conta com 32 clubes na 5ª fase da competição
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, que conta com Ceará Fortaleza como os representantes cearenses vivos na competição. O evento ocorre na próxima segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), direto da sede da entidade, no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que 32 times avançaram para essa etapa do torneio.

Onde assistir

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo no canal da CBF TV, no YouTube. Além disso, o SporTV, na TV Fechada, também transmite o evento.

Potes do sorteio

Na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, os 32 times classificados serão divididos em dois potes: A e B. Os 16 melhores do Ranking de Clubes da CBF ficam no Pote A, enquanto os demais 16 ficam no Pote B. Vale ressaltar que essa etapa conta com a inclusão dos 20 clubes da Série A, que estreiam no torneio.

Diferente das fases anteriores, a competição também passa a adotar os jogos de ida e volta - antes, os confrontos eram em jogos únicos. O prêmio para quem avançar é de R$ 3 milhões. As partidas devem ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Como estão em potes diferentes, Ceará e Fortaleza podem se enfrentar na 5ª fase da Copa do Brasil. Com uma rivalidade centenário, os arquirrivais já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil, em 2021 e 2022, ambas com classificação tricolor. 

Pote 1

  • Flamengo (veio da Série A)
  • Corinthians (veio da Série A)
  • Palmeiras (veio da Série A)
  • Atlético-MG (veio da Série A)
  • São Paulo (veio da Série A)
  • Fluminense (veio da Série A)
  • Botafogo (veio da Série A)
  • Athletico-PR (veio da Série A)
  • Bahia (veio da Série A)
  • Vasco (veio da Série A)
  • Cruzeiro (veio da Série A)
  • Grêmio (veio da Série A)
  • Fortaleza (veio da Série A)
  • Internacional (veio da Série A)
  • Bragantino (veio da Série A)
  • Santos (veio da Série A)

Pote 2

  • Vitória-BA 
  • Ceará
  • Coritiba (veio da Série A) 
  • Mirassol (veio da Série A)
  • Chapecoense (veio da Série A)
  • Remo
  • Paysandu
  • Operário-PR
  • Athletic
  • Confiança-SE
  • Atlético-GO
  • CRB
  • Jacuipense-BA
  • Juventude
  • Goiás
  • Barra-SC

Atletas de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei
Legenda: Ceará e Fortaleza estão na Série B de 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará

Premiações da Copa do Brasil de 2026

  • 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
  • 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
  • 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
  • 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
  • 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões 

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.

  • 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
  • 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes 
  • 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
  • 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
  • 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
  • Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
  • Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
  • Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
  • Final (jogo único): 6 de dezembro.
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