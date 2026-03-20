Sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil: data, horário, potes e adversários de Ceará e Fortaleza
Os times cearenses podem se enfrentam por uma premiação milionária
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, que conta com Ceará e Fortaleza como os representantes cearenses vivos na competição. O evento ocorre na próxima segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), direto da sede da entidade, no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que 32 times avançaram para essa etapa do torneio.
Onde assistir
O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo no canal da CBF TV, no YouTube. Além disso, o SporTV, na TV Fechada, também transmite o evento.
Potes do sorteio
Na 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, os 32 times classificados serão divididos em dois potes: A e B. Os 16 melhores do Ranking de Clubes da CBF ficam no Pote A, enquanto os demais 16 ficam no Pote B. Vale ressaltar que essa etapa conta com a inclusão dos 20 clubes da Série A, que estreiam no torneio.
Diferente das fases anteriores, a competição também passa a adotar os jogos de ida e volta - antes, os confrontos eram em jogos únicos. O prêmio para quem avançar é de R$ 3 milhões. As partidas devem ocorrer entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).
Como estão em potes diferentes, Ceará e Fortaleza podem se enfrentar na 5ª fase da Copa do Brasil. Com uma rivalidade centenário, os arquirrivais já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil, em 2021 e 2022, ambas com classificação tricolor.
Pote 1
- Flamengo (veio da Série A)
- Corinthians (veio da Série A)
- Palmeiras (veio da Série A)
- Atlético-MG (veio da Série A)
- São Paulo (veio da Série A)
- Fluminense (veio da Série A)
- Botafogo (veio da Série A)
- Athletico-PR (veio da Série A)
- Bahia (veio da Série A)
- Vasco (veio da Série A)
- Cruzeiro (veio da Série A)
- Grêmio (veio da Série A)
- Fortaleza (veio da Série A)
- Internacional (veio da Série A)
- Bragantino (veio da Série A)
- Santos (veio da Série A)
Pote 2
- Vitória-BA
- Ceará
- Coritiba (veio da Série A)
- Mirassol (veio da Série A)
- Chapecoense (veio da Série A)
- Remo
- Paysandu
- Operário-PR
- Athletic
- Confiança-SE
- Atlético-GO
- CRB
- Jacuipense-BA
- Juventude
- Goiás
- Barra-SC
Premiações da Copa do Brasil de 2026
- 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
- 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
- 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
- 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Datas da Copa do Brasil de 2026
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.