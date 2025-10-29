Sensação de 2025, Mirassol tem elenco mais barato da Série A; veja ranking

O Mirassol tem o elenco mais barato da Série A do Brasileiro de 2025. Sensação da temporada e estreante na 1ª divisão, o time do interior paulista tem um grupo de jogadores avaliados em € 22,5 milhões (cerca de R$ 139 milhões), que é o menor valor dentre todos os 20 participantes do torneio.

A cotação é do Transfermarkt, portal internacional especializado no mercado de transferências. Apesar do baixo investimento, o clube aparece na 4ª posição do Brasileirão, com 55 pontos, apenas sete de distância do líder Palmeiras, por exemplo. Em 30 partidas, foi derrotado apenas cinco vezes.

Sob o comando de Rafael Guanaes, que também é um técnico debutante na elite nacional, o Mirassol detém o 3º melhor ataque, com 52 gols. Um dos artilheiros é o lateral-esquerdo Reinaldo, de 36 anos, com oito gols. O perfil mais experiente é uma das marcas do plantel, que manteve uma base do grupo que conquistou o acesso na Série B. E o executivo de futebol é o ex-jogador Paulinho.

Deste modo, detém o melhor custo benefício. Para efeito comparativo, o Flamengo custa oito vezes mais que o Mirassol: € 195,9 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão).

Além de um trabalho de scout muito forte, conseguindo bons valores “escondidos” no mercado, como o centroavante Chico da Costa, que estava no banco de reservas do Cerro Porteño-PAR, o time consolidou um padrão de jogo e teve um calendário mais enxuto, visto que jogou a Série A e o Campeonato Paulista, o que faz com que chega na reta final da temporada com apenas 43 partidas.

A definição de “fazer muito com pouco” é a síntese do Mirassol, principal expoente da cidade, que detém apenas 65 mil habitantes. O estádio Maião, casa do clube, tem uma capacidade de 15 mil. Logo, quando lotado, pode representar 20% de todo o município, ressaltando o DNA da instituição.

