Saiba quanto o Fortaleza ganha pelo vice da Copa do Nordeste; confira valor
O time cearense foi superado pelo Vitória na decisão
O Fortaleza foi vice-campeão da Copa do Nordeste. O time cearense foi superado pelo Vitória na decisão e não conquistou o título neste sábado (6), no Barradão, em Salvador, encerrando a chance de se sagrar um tetracampeão regional. Apesar disso, a equipe cearense faturou uma premiação pelo desempenho.
Por conta da 2ª colocação geral, o Leão do Pici ganha R$ 700 mil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O campeão Vitória recebe R$ 1 milhão pelo título, tornando-se agora penta, assim como o Bahia, e acaba com um jejum de 16 anos sem conquistar um único troféu do Nordestão, pois ganhou em 1997, 1999, 2003 e 2010.
Apesar da frustração esportiva, a campanha como um todo é avaliada internamente como positiva no Pici. Hoje, o time está na Série B, enquanto o Vitória é o único participante do torneio presente também na Série A, sendo o favorito da atual edição. Com uma jornada de superação, com o risco de eliminação para o Sport, o Fortaleza se despede também superando a própria expectativa descrita no planejamento estratégico da temporada.
Isso porque, ao traçar as metas do ano, a gestão estimou chegar, no mínimo, às quartas, o que resultaria em um prêmio total de R$ 1,7 milhão. No entanto, a equipe bateu esse objetivo em duas novas etapas, o que fez encerrar a Copa do Nordeste com R$ 3 milhões, mais que o dobro estimado. Logo, é ruim perder, óbvio, mas isso não mina o trabalho do técnico Thiago Carpini, que segue alcançando as metas esportivas definidas.
O valor foi obtido desde a participação na fase de grupos, quando ganhou R$ 1,25 milhão. Depois foram mais R$ 500 mil por chegar nas quartas, R$ 600 mil nas semis e R$ 700 mil com vice. Campeão, o Vitória terminou com R$ 3,3 milhões em premiação final.
Premiação da Copa do Nordeste de 2026
- 1ª fase - Grupo 1: R$ 1,25 milhão (Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória-BA e CRB)
- 1ª fase - Grupo 2: R$ 675 mil (ABC, Retrô, Botafogo-PB, Confiança e Ferroviário)
- 1ª fase - Grupo 3: R$ 425 mil (América-RN, Sousa-PB, ASA, Juazeirense e Itabaiana)
- 1ª fase - Grupo 4: R$ 225 mil (Maranhão, Jacuipense, Fluminense-PI, Imperatriz-MA e Piauí)
- Quartas de final: R$ 500 mil
- Semifinal: R$ 600 mil
- Vice-campeão: R$ 700 mil
- Campeão: R$ 1 milhão