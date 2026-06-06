Saiba quanto o Fortaleza ganha pelo vice da Copa do Nordeste; confira valor

O Fortaleza foi vice-campeão da Copa do Nordeste. O time cearense foi superado pelo Vitória na decisão e não conquistou o título neste sábado (6), no Barradão, em Salvador, encerrando a chance de se sagrar um tetracampeão regional. Apesar disso, a equipe cearense faturou uma premiação pelo desempenho.

Por conta da 2ª colocação geral, o Leão do Pici ganha R$ 700 mil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O campeão Vitória recebe R$ 1 milhão pelo título, tornando-se agora penta, assim como o Bahia, e acaba com um jejum de 16 anos sem conquistar um único troféu do Nordestão, pois ganhou em 1997, 1999, 2003 e 2010.

Apesar da frustração esportiva, a campanha como um todo é avaliada internamente como positiva no Pici. Hoje, o time está na Série B, enquanto o Vitória é o único participante do torneio presente também na Série A, sendo o favorito da atual edição. Com uma jornada de superação, com o risco de eliminação para o Sport, o Fortaleza se despede também superando a própria expectativa descrita no planejamento estratégico da temporada.

Isso porque, ao traçar as metas do ano, a gestão estimou chegar, no mínimo, às quartas, o que resultaria em um prêmio total de R$ 1,7 milhão. No entanto, a equipe bateu esse objetivo em duas novas etapas, o que fez encerrar a Copa do Nordeste com R$ 3 milhões, mais que o dobro estimado. Logo, é ruim perder, óbvio, mas isso não mina o trabalho do técnico Thiago Carpini, que segue alcançando as metas esportivas definidas.

O valor foi obtido desde a participação na fase de grupos, quando ganhou R$ 1,25 milhão. Depois foram mais R$ 500 mil por chegar nas quartas, R$ 600 mil nas semis e R$ 700 mil com vice. Campeão, o Vitória terminou com R$ 3,3 milhões em premiação final.

Premiação da Copa do Nordeste de 2026