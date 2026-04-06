Série B tem rodada positiva para futebol cearense, com Ceará nos playoffs; veja classificação
Resta apenas uma partida para o fim da 3ª rodada
A 3ª rodada da Série B de 2026 teve um desfecho positivo para os times cearenses. Restando somente uma partida para o fechamento (Goiás x Criciúma, nesta segunda-feira, às 21h), o Ceará subiu para a 5ª colocação geral após vencer o Cuiabá, e atingiu cinco pontos, e o Fortaleza agora é o 13º, depois de superar o Juventude, com quatro. O líder é o Avaí, com seis somados, a mesma pontuação do Operário-PR.
Com alta competitividade, apenas três partidas, a competição não tem mais nehum clube com 100% de aproveitamento. As vitórias chegaram em momento excelente para os clubes alencarinos, que respiraram na tabela e aliviaram a pressão nos técnicos Thiago Carpini e Mozart, que precisam agora engatar um período maior de resultados positivos para se colocar de vez na luta pelo acesso, que abre na 6ª colocação, com os playoffs - onde o Vovô está agora.
O detalhe é que a agenda da temporada coloca justamente o Clássico-Rei no meio da semana, pela Copa do Nordeste. Os arquirrivais entram em campo na quarta-feira (8), na Arena Castelão, às 21h30. Já na Série B, o Ceará volta a campo no sábado (11) para enfrentar o Náutico, às 20h30, em casa. O Leão encara o São Bernardo no domingo (12), às 16h, no estádio 1º de Maio.
Classificação da Série B de 2026
Resultados da 3ª rodada da Série B de 2026
- Fortaleza 2x1 Juventude
- Náutico 1x0 Ponte Preta
- Cuiabá 0x2 Ceará
- Vila Nova 2x1 Atlético-GO
- Londrina 1x2 Sport
- Avaí 0x0 Operário-PR
- Novorizontino 1x1 CRB
- Athletic 1x1 América-MG
- Botafogo-SP 1x2 São Bernardo
- Goiás x Criciúma - será realizado nesta segunda (6), às 21h, no Serrinha
Jogos da 4ª rodada da Série B de 2026
- 10.04 (sexta) - Criciúma x Botafogo-SP | Heriberto Hulse, às 20h30
- 11.04 (sábado) - Juventude x Goiás | Alfreco Jaconi, às 16h
- 11.04 (sábado) - Ponte Preta x Vila Nova | Moisés Lucarelli, às 18h
- 11.04 (sábado) - Sport x Avaí | Ilha do Retiro, às 18h
- 11.04 (sábado) - Ceará x Náutico | Arena Castelão, às 20h30
- 12.04 (domingo) - São Bernardo x Fortaleza | Primeiro de Maio, às 16h
- 12.04 (domingo) - América-MG x Novorizontino | Independência, às 18h
- 12.04 (domingo) - Operário-PR x Cuiabá | Germano Kruger, às 18h
- 12.04 (domingo) - CRB x Athletic | Rei Pelé, às 20h
- 12.04 (domingo) - Atlético-GO x Londrina | Antônio Accioly, às 20h30