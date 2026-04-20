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Série B tem nova rodada positiva com Fortaleza vice-líder e Ceará no playoff; veja classificação

As partidas da 5ª rodada foram concluídas no domingo (19)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Alexandre Mota

A 5ª rodada da Série B de 2026 foi positiva para os times cearenses, que seguem subindo na tabela. O Fortaleza assumiu a vice-liderança ao vencer o Criciúma, emendar a 3ª vitória consecutiva no torneio, e chegar aos 10 pontos. Já o Ceará aparece na 3ª colocação, com nove, depois de empatar sem diante do Londrina, seguindo invicto e com a melhor defesa: apenas dois gols sofridos. Em um cenário tão equilibrado, estamos no 1º bloco.

É fato que as torcidas não estão plenamente satisfeitas com o desempenho, mas o resultado é soberano nessa avaliação. Thiago Carpini segue muito criticado pelos tricolores, principalmente depois de "encarar" os presentes no estádio Presidente Vargas (PV), enquanto a falta de ousadia de Mozart, ao defender escolhas como Melk no banco, são questionadas pelos alvinegros. Todavia, cada um na própria particularidade está bem no torneio.

No próximo domingo (20), o Leão encara o Operário-PR, às 18h, no Germano Krüger, quanto o Vovô enfrenta o líder Vila Nova, às 18h, na Arena Castelão.

Classificação da Série B de 2026

Tabela da Série B
Legenda: Fortaleza e Ceará estão nas primeiras posições da Série B de 2026
Foto: divulgação / Série B

Resultados da 5ª rodada da Série B de 2026

  • América-MG 0x0 Sport
  • Náutico 0x3 São Bernardo
  • Vila Nova 2x1 Operário-PR
  • Avaí 1x2 Ponte Preta
  • CRB 0x1 Juventude
  • Botafogo-SP 1x1 Atlético-GO
  • Londrina 0x0 Ceará
  • Goiás 0x2 Cuiabá
  • Novorizontino 2x1 Athletic-MG
  • Fortaleza 3x2 Criciúma

Jogos da 6ª rodada da Série B de 2026

  • 22.04 (quarta) - Cuiabá x Botafogo-SP | Arena Pantanal, às 21h30
  • 24.04 (sexta) - Ponte Preta x América-MG | Moisés Lucarelli, às 20h
  • 25.04 (sábado) - Sport x Novorizontino | Ilha do Retiro, às 20h30
  • 25.04 (sábado) - Juventude x Londrina | Alfredo Jaconi, às 21h
  • 26.04 (domingo) - São Bernardo x Goiás | Primeiro de Maio, às 16h
  • 26.04 (domingo) - Operário-PR x Fortaleza | Germano Krüger, às 18h
  • 26.04 (domingo) - Ceará x Vila Nova | Arena Castelão, às 18h
  • 26.04 (domingo) - Atlético-GO x Avaí | Antônio Accioly, às 20h30
  • 26.04 (domingo) - Criciúma x CRB | Heriberto Hülse, às 20h30
  • 27.04 (segunda) - Athletic-MG x Náutico | Arena Sincredi, às 19h
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