Série B tem nova rodada positiva com Fortaleza vice-líder e Ceará no playoff; veja classificação
As partidas da 5ª rodada foram concluídas no domingo (19)
A 5ª rodada da Série B de 2026 foi positiva para os times cearenses, que seguem subindo na tabela. O Fortaleza assumiu a vice-liderança ao vencer o Criciúma, emendar a 3ª vitória consecutiva no torneio, e chegar aos 10 pontos. Já o Ceará aparece na 3ª colocação, com nove, depois de empatar sem diante do Londrina, seguindo invicto e com a melhor defesa: apenas dois gols sofridos. Em um cenário tão equilibrado, estamos no 1º bloco.
É fato que as torcidas não estão plenamente satisfeitas com o desempenho, mas o resultado é soberano nessa avaliação. Thiago Carpini segue muito criticado pelos tricolores, principalmente depois de "encarar" os presentes no estádio Presidente Vargas (PV), enquanto a falta de ousadia de Mozart, ao defender escolhas como Melk no banco, são questionadas pelos alvinegros. Todavia, cada um na própria particularidade está bem no torneio.
No próximo domingo (20), o Leão encara o Operário-PR, às 18h, no Germano Krüger, quanto o Vovô enfrenta o líder Vila Nova, às 18h, na Arena Castelão.
Classificação da Série B de 2026
Resultados da 5ª rodada da Série B de 2026
- América-MG 0x0 Sport
- Náutico 0x3 São Bernardo
- Vila Nova 2x1 Operário-PR
- Avaí 1x2 Ponte Preta
- CRB 0x1 Juventude
- Botafogo-SP 1x1 Atlético-GO
- Londrina 0x0 Ceará
- Goiás 0x2 Cuiabá
- Novorizontino 2x1 Athletic-MG
- Fortaleza 3x2 Criciúma
Jogos da 6ª rodada da Série B de 2026
- 22.04 (quarta) - Cuiabá x Botafogo-SP | Arena Pantanal, às 21h30
- 24.04 (sexta) - Ponte Preta x América-MG | Moisés Lucarelli, às 20h
- 25.04 (sábado) - Sport x Novorizontino | Ilha do Retiro, às 20h30
- 25.04 (sábado) - Juventude x Londrina | Alfredo Jaconi, às 21h
- 26.04 (domingo) - São Bernardo x Goiás | Primeiro de Maio, às 16h
- 26.04 (domingo) - Operário-PR x Fortaleza | Germano Krüger, às 18h
- 26.04 (domingo) - Ceará x Vila Nova | Arena Castelão, às 18h
- 26.04 (domingo) - Atlético-GO x Avaí | Antônio Accioly, às 20h30
- 26.04 (domingo) - Criciúma x CRB | Heriberto Hülse, às 20h30
- 27.04 (segunda) - Athletic-MG x Náutico | Arena Sincredi, às 19h