Série B tem nova rodada positiva com Fortaleza vice-líder e Ceará no playoff; veja classificação

A 5ª rodada da Série B de 2026 foi positiva para os times cearenses, que seguem subindo na tabela. O Fortaleza assumiu a vice-liderança ao vencer o Criciúma, emendar a 3ª vitória consecutiva no torneio, e chegar aos 10 pontos. Já o Ceará aparece na 3ª colocação, com nove, depois de empatar sem diante do Londrina, seguindo invicto e com a melhor defesa: apenas dois gols sofridos. Em um cenário tão equilibrado, estamos no 1º bloco.

É fato que as torcidas não estão plenamente satisfeitas com o desempenho, mas o resultado é soberano nessa avaliação. Thiago Carpini segue muito criticado pelos tricolores, principalmente depois de "encarar" os presentes no estádio Presidente Vargas (PV), enquanto a falta de ousadia de Mozart, ao defender escolhas como Melk no banco, são questionadas pelos alvinegros. Todavia, cada um na própria particularidade está bem no torneio.

No próximo domingo (20), o Leão encara o Operário-PR, às 18h, no Germano Krüger, quanto o Vovô enfrenta o líder Vila Nova, às 18h, na Arena Castelão.

Classificação da Série B de 2026

Legenda: Fortaleza e Ceará estão nas primeiras posições da Série B de 2026 Foto: divulgação / Série B

Resultados da 5ª rodada da Série B de 2026

América-MG 0x0 Sport

Náutico 0x3 São Bernardo

Vila Nova 2x1 Operário-PR

Avaí 1x2 Ponte Preta

CRB 0x1 Juventude

Botafogo-SP 1x1 Atlético-GO

Londrina 0x0 Ceará

Goiás 0x2 Cuiabá

Novorizontino 2x1 Athletic-MG

Fortaleza 3x2 Criciúma

Jogos da 6ª rodada da Série B de 2026