Ryan Guilherme é vendido ao Rio Ave-POR e rende receita ao Fortaleza; veja valores

Revelado pelo Fortaleza, o volante Ryan Guilherme foi anunciado como novo reforço do Rio Ave, de Portugal. O jogador de 23 anos estava no Cruzeiro e foi negociado por um montante próximo de € 2,5 milhões (cerca de R$ 15,7 milhões). E a negociação vai render uma receita para o time cearense.

O Leão era detentor de 15% do passe do meio-campo. Deste modo, projeta receber R$ 2,3 milhões com a negociação. Em setembro de 2025, a equipe comunicou a venda do jovem para a Raposa por R$ 4,5 milhões, quando tinha 55% e repassou 40%. O valor ainda será acrescido do Mecanismo de Solidariedade, benefício da Fifa ofertado para os clubes que participam da revelação de jovens no futebol até os 23 anos.

Ryan Guilherme chegou ao Pici em 2021, quando defendeu as categorias de base do Sub-20 e Sub-23. Com poucas chances no profissional, somou empréstimos para o UD Leiria, de Portugal, e o Volta Redonda-RJ. Em 2026, sob comando de Tite na Cruzeiro, atuou em três jogos.