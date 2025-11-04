Restando três rodadas para o fim, veja chances de acesso na Série B de 2025

A 35ª rodada da Série B de 2025 foi concluída nesta segunda-feira (3). Restando apenas mais três, o torneio segue com vagas abertas para o acesso e apenas um rebaixado matematicamente, acirrando a luta contra o rebaixamento. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais chances estatísticas de cada equipe nessa disputa.

Na classificação, o atual G-4 tem: Coritiba (61 pontos), Chapecoense (58), Remo (58) e Athletico-PR (56). O Z-4 tem: Athletic (35), Amazonas (35), Volta Redonda (34) e o Paysandu (27), que é o único já confirmado na Série C de 2027.

Legenda: Restando três jogos para o fim da Série B, ainda não há nenhum clube confirmado na Série A Foto: reprodução / SrGoool

Até o fim da competição, as rodadas registram diversos confrontos diretos. Com o maior orçamento da Série B, o Athletico-PR segue vivo na luta pelo acesso e entrou na zona de classificação na etapa final, mas tem a posição ameaçada ainda por Novorizontino (5º - 56), Criciúma (6º - 55) e Goiás (7º - 55). Nessas últimas rodadas, por exemplo, o Novorizontino enfrenta o Remo e o Goiás, além desses dois últimos clubes se enfrentarem na 38ª rodada. A pontuação para o acesso, de acordo com os estatísticos, é de 62.

Na tentativa de escapar da Série C, os matemáticos indicam que há pouca chance de alteração da zona atual, com a pontuação atual mais segura para escapar sendo de 40 pontos. Das quatro vagas de queda, uma está confirmada (Paysandu), outra encaminhada (Volta Redonda), restando mais duas para quatro clubes: Amazonas, Athletic-MG, Botafogo-SP e Ferroviária-SP.

Legenda: Lanterna, o Paysandu está confirmado matematicamente na Série C de 2027 Foto: reprodução / SrGoool

Confira abaixo todas as possibilidades para a etapa final da Série B do Brasileiro de 2025. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Chances de acesso na Série B de 2025 (UFMG)

Coritiba: 99,3%

Chapecoense: 88,2%

Remo: 68,6%

Athletico-PR: 61,3%

Novorizontino: 33,7%

Criciúma: 27,2%

Goiás: 16,9%

CRB: 3,2%

Chances de rebaixamento na Série B de 2025 (UFMG)