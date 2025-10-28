Restam quatro rodadas para o fim, veja chances de acesso na Série B de 2025
A 34ª rodada foi concluída nesta segunda-feira (27)
A 34ª rodada da Série B de 2025 foi concluída nesta segunda-feira (27). Restando apenas mais quatro, o torneio segue com vagas abertas para o acesso e a briga acirrada contra o rebaixamento. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais chances estatísticas de cada equipe nessa disputa.
Na tabela de classificação, o atual G-4 tem: Coritiba (60 pontos), Chapecoense (57), Remo (57) e Goiás (55). Já o Z-4 tem: Botafogo-SP (35), Volta Redonda (34), Amazonas (32) e Paysandu (27).
Até o fim da competição, as rodadas registram diversos confrontos diretos. Com o maior orçamento da Série B, o Athletico-PR segue vivo na luta pelo acesso, mas aparece em 7º, com 53. Além do Furacão, nenhum dos times rebaixados da Série A de 2025 está subindo no momento, o que reforça também a dificuldade da competição. Os demais são: Cuiabá (50), Criciúma (54) e Atlético-GO (48).
Na tentativa de escapar da Série C, os matemáticos indicam que há pouca chance de alteração da da zona atual. Das quatro vagas de queda, duas estão encaminhadas (Paysandu e Amazonas), restando mais duas para quatro clubes: Volta Redonda, Botafogo-SP, Athletic-MG e Ferroviária-SP.
Confira abaixo todas as possibilidades para a etapa final da Série B do Brasileiro de 2025. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Chances de acesso na Série B de 2025 (UFMG)
- Coritiba: 98,9%
- Chapecoense: 84,6%
- Remo: 69,6%
- Goiás: 36,5%
- Novorizontino: 36%
- Criciúma: 35,4%
- Athletico-PR: 32,6%
- CRB: 5%
Chances de rebaixamento na Série B de 2025 (UFMG)
- Paysandu: 99,9%
- Amazonas: 95,4%
- Volta Redonda: 88,2%
- Botafogo-SP: 68,8%
- Athletic-MG: 34%
- Ferroviária-SP: 12,6%