Quem tem o melhor time? Veja escalação base de parte dos favoritos ao acesso na Série B

A Série B do Brasileiro de 2026 tem início marcado para o próximo sábado (21), com Ceará e Fortaleza lutando pelo acesso à elite nacional. Em uma ano que promete muito equilíbrio, o Diário do Nordeste lista as escalações base de parte dos times cotados para subir de divisão além da dupla cearense: Goiás, Novorizontino, Sport, Juventude e Operário-PR. Dessa lista quem tem o melhor time?

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Parte dos cotados ao acesso na Série B de 2026

Goiás

Legenda: Escalação do Goiás Foto: arquivo / SVM

Jogos: 9

Vitórias: 6

Empates: 3

Derrotas: 0

Aproveitamento: 77,7%

Estadual: finalista do Campeonato Goiano

Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Novorizontino

Legenda: Escalação do Novorizontino Foto: arquivo / SVM

Jogos: 14

Vitórias: 9

Empates: 1

Derrotas: 4

Aproveitamento: 66,6%

Estadual: vice-campeão do Campeonato Paulista

Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Sport

Legenda: Escalação do Sport Foto: arquivo / SVM

Jogos: 13

Vitórias: 7

Empates: 5

Derrotas: 1

Aproveitamento: 66,6%

Estadual: campeão do Campeonato Pernambucano

Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Juventude

Legenda: Escalação do Juventude Foto: arquivo / SVM

Jogos: 11

Vitórias: 5

Empates: 6

Derrotas: 0

Aproveitamento: 63,6%

Estadual: semifinalista do Campeonato Gaúcho

Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Operário-PR

Legenda: Escalação do Operário-PR Foto: arquivo / SVM

Jogos: 14

Vitórias: 5

Empates: 6

Derrotas: 3

Aproveitamento: 50%

Estadual: campeão do Campeonato Paranaense

Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Fortaleza

Legenda: Escalação do Fortaleza Foto: arquivo / SVM

Jogos: 13

Vitórias: 8

Empates: 5

Derrotas: 0

Aproveitamento: 74,3%

Estadual: campeão do Campeonato Cearense

Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Ceará

Legenda: Escalação do Ceará Foto: arquivo / SVM