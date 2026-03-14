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Quem tem o melhor time? Veja escalação base de parte dos favoritos ao acesso na Série B

Ceará e Fortaleza estão entre os cotados para subir de divisão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza estão entre os cotados para conquistar o acesso à Série A de 2026
Foto: Ismael Soares / SVM

A Série B do Brasileiro de 2026 tem início marcado para o próximo sábado (21), com Ceará e Fortaleza lutando pelo acesso à elite nacional. Em uma ano que promete muito equilíbrio, o Diário do Nordeste lista as escalações base de parte dos times cotados para subir de divisão além da dupla cearense: Goiás, Novorizontino, Sport, Juventude e Operário-PR. Dessa lista quem tem o melhor time?

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Parte dos cotados ao acesso na Série B de 2026

Goiás

Escalação do Goiás
Legenda: Escalação do Goiás
Foto: arquivo / SVM

  • Jogos: 9
  • Vitórias: 6
  • Empates: 3
  • Derrotas: 0
  • Aproveitamento: 77,7%
  • Estadual: finalista do Campeonato Goiano
  • Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Novorizontino

Escalação do Novorizontino
Legenda: Escalação do Novorizontino
Foto: arquivo / SVM

  • Jogos: 14
  • Vitórias: 9
  • Empates: 1
  • Derrotas: 4
  • Aproveitamento: 66,6%
  • Estadual: vice-campeão do Campeonato Paulista
  • Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Sport

Escalação do Sport
Legenda: Escalação do Sport
Foto: arquivo / SVM

  • Jogos: 13
  • Vitórias: 7
  • Empates: 5
  • Derrotas: 1
  • Aproveitamento: 66,6%
  • Estadual: campeão do Campeonato Pernambucano
  • Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Juventude

Escalação do Juventude
Legenda: Escalação do Juventude
Foto: arquivo / SVM

  • Jogos: 11
  • Vitórias: 5
  • Empates: 6
  • Derrotas: 0
  • Aproveitamento: 63,6%
  • Estadual: semifinalista do Campeonato Gaúcho
  • Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Operário-PR

Escalação do Operário-PR
Legenda: Escalação do Operário-PR
Foto: arquivo / SVM

  • Jogos: 14
  • Vitórias: 5
  • Empates: 6
  • Derrotas: 3
  • Aproveitamento: 50%
  • Estadual: campeão do Campeonato Paranaense
  • Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Fortaleza

Escalação do Fortaleza
Legenda: Escalação do Fortaleza
Foto: arquivo / SVM

  • Jogos: 13
  • Vitórias: 8
  • Empates: 5
  • Derrotas: 0
  • Aproveitamento: 74,3%
  • Estadual: campeão do Campeonato Cearense
  • Copa do Brasil: avançou à 4ª fase

Ceará

Escalação do Ceará
Legenda: Escalação do Ceará
Foto: arquivo / SVM

  • Jogos: 13
  • Vitórias: 9
  • Empates: 4
  • Derrotas: 0
  • Aproveitamento: 79,4%
  • Estadual: vice-campeão do Campeonato Cearense
  • Copa do Brasil: avançou à 4ª fase
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