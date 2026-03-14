Quem tem o melhor time? Veja escalação base de parte dos favoritos ao acesso na Série B
Ceará e Fortaleza estão entre os cotados para subir de divisão
A Série B do Brasileiro de 2026 tem início marcado para o próximo sábado (21), com Ceará e Fortaleza lutando pelo acesso à elite nacional. Em uma ano que promete muito equilíbrio, o Diário do Nordeste lista as escalações base de parte dos times cotados para subir de divisão além da dupla cearense: Goiás, Novorizontino, Sport, Juventude e Operário-PR. Dessa lista quem tem o melhor time?
Parte dos cotados ao acesso na Série B de 2026
Goiás
- Jogos: 9
- Vitórias: 6
- Empates: 3
- Derrotas: 0
- Aproveitamento: 77,7%
- Estadual: finalista do Campeonato Goiano
- Copa do Brasil: avançou à 4ª fase
Novorizontino
- Jogos: 14
- Vitórias: 9
- Empates: 1
- Derrotas: 4
- Aproveitamento: 66,6%
- Estadual: vice-campeão do Campeonato Paulista
- Copa do Brasil: avançou à 4ª fase
Sport
- Jogos: 13
- Vitórias: 7
- Empates: 5
- Derrotas: 1
- Aproveitamento: 66,6%
- Estadual: campeão do Campeonato Pernambucano
- Copa do Brasil: avançou à 4ª fase
Juventude
- Jogos: 11
- Vitórias: 5
- Empates: 6
- Derrotas: 0
- Aproveitamento: 63,6%
- Estadual: semifinalista do Campeonato Gaúcho
- Copa do Brasil: avançou à 4ª fase
Operário-PR
- Jogos: 14
- Vitórias: 5
- Empates: 6
- Derrotas: 3
- Aproveitamento: 50%
- Estadual: campeão do Campeonato Paranaense
- Copa do Brasil: avançou à 4ª fase
Fortaleza
- Jogos: 13
- Vitórias: 8
- Empates: 5
- Derrotas: 0
- Aproveitamento: 74,3%
- Estadual: campeão do Campeonato Cearense
- Copa do Brasil: avançou à 4ª fase
Ceará
- Jogos: 13
- Vitórias: 9
- Empates: 4
- Derrotas: 0
- Aproveitamento: 79,4%
- Estadual: vice-campeão do Campeonato Cearense
- Copa do Brasil: avançou à 4ª fase