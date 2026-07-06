Quem da Seleção Brasileira fica para a Copa de 2030? Veja lista
Carlo Ancelotti tem a responsabilidade de renovar o ciclo do Brasil
A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 marca o fim do sonho do hexa e também de um ciclo de "figurinhas carimbadas" na convocação. Nomes como o goleiro Alisson, o volante Casemiro e o atacante Neymar não devem mais participar dos jogos do Brasil em um projeção de grupo de trabalho para o Mundial de 2030.
Dos 26 atletas convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, 15 possuem chance de retornar. A maioria do ataque, com uma geração mais jovem, a exemplo de Rayan, Vini Júnior, Gabriel Martinelli e cia. Na defesa, há dúvidas, principalmente na zaga, enquanto os goleiros devem atravessar uma renovação 100% para o próximo ciclo.
Por isso, a expectativa é de uma mudança profunda. A atual comissão técnica, que já renovou vínculo até 2030, tem a responsabilidade de executar uma jornada melhor após o vexame na atual edição da Copa, com a Seleção Brasileira não chegando sequer nas quartas de final - fato que não ocorria desde 1990.
Jogadores que podem participar da Copa de 2030
- ZAG - Ibañez (vai ter 31 anos)
- ZAG - Gabriel Magalhães (vai ter 32 anos)
- ZAG - Bremer (vai ter 33 anos)
- VOL - Bruno Guimarães (vai ter 32 anos)
- VOL - Danilo Santos (vai ter 29 anos)
- VOL - Éderson (vai ter 30 anos)
- MEI - Lucas Paquetá (vai ter 32 anos)
- ATA - Vini Júnior (vai ter 29 anos)
- ATA - Matheus Cunha (vai ter 31 anos)
- ATA - Raphinha (vai ter 33 anos)
- ATA - Rayan (vai ter 23 anos)
- ATA - Luiz Henrique (vai ter 29 anos)
- ATA - Igor Thiago (vai ter 29 anos)
- ATA - Endrick (vai ter 23 anos)
- ATA - Gabriel Martinelli (vai ter 29 anos)