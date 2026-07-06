Quem da Seleção Brasileira fica para a Copa de 2030? Veja lista

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 marca o fim do sonho do hexa e também de um ciclo de "figurinhas carimbadas" na convocação. Nomes como o goleiro Alisson, o volante Casemiro e o atacante Neymar não devem mais participar dos jogos do Brasil em um projeção de grupo de trabalho para o Mundial de 2030.

Dos 26 atletas convocados pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, 15 possuem chance de retornar. A maioria do ataque, com uma geração mais jovem, a exemplo de Rayan, Vini Júnior, Gabriel Martinelli e cia. Na defesa, há dúvidas, principalmente na zaga, enquanto os goleiros devem atravessar uma renovação 100% para o próximo ciclo.

Por isso, a expectativa é de uma mudança profunda. A atual comissão técnica, que já renovou vínculo até 2030, tem a responsabilidade de executar uma jornada melhor após o vexame na atual edição da Copa, com a Seleção Brasileira não chegando sequer nas quartas de final - fato que não ocorria desde 1990.

Jogadores que podem participar da Copa de 2030