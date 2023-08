Quatro pontos sobre América-MG x Fortaleza pela Copa Sul-Americana

O Fortaleza disputa um jogo histórico contra o América-MG nesta quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana. No estádio Independência, em Belo Horizonte/MG, às 19h, os times iniciam o confronto válido pelas quartas de final - a partida de volta será no dia 30, na capital cearense.

O Diário do Nordeste lista cinco pontos sobre o embate, que envolve o reencontro dos clubes, uma vaga inédita e uma premiação milionária.

Vaga histórica

Na Copa Sul-Americana, nenhum time nordestino chegou às semifinais do torneio. A etapa máxima foi às quartas de final, com as campanhas de Bahia (2018-2020), Sport (2017) e Ceará (2022).

Assim, o Leão pode escrever um capítulo inédito. Em eventos da Conmebol, também amplia a própria marca no cenário internacional. Antes, o mata-mata da Conmebol mais longe que a equipe chegou foi contra o Estudiantes, da Argentina, com a eliminação nas oitavas da Libertadores.

Premiação milionária

Legenda: O Fortaleza perdeu para o América-MG por 2 a 1, pela Série A de 2023 Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

A classificação às semifinais da Sula vale US$ 800 mil (cerca de R$ 3,9 milhões). O valor é essencial para as finanças do Fortaleza, possibilitando maior respiro econômico e novos investimentos.

Na Sul-Americana, o Leão já conquistou US$ 2,5 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões). Ao todo, garantiu bônus de vitória na 1ª fase, além de avançar nas oitavas e nas quartas de final.

Histórico positivo

O Fortaleza tem um retrospecto positivo contra o América-MG. Ao todo, foram 14 partidas, com nove vitórias, um empate e quatro derrotas. Os encontros ocorreram entre a Série A do Brasileiro (1973, 1974, 1975, 2021, 2022 e 2023), Série B do Brasileiro (2002) e também a Copa do Brasil (2016).

Apesar do recorte, no último embate, o Coelho levou a melhor. No dia 20 de maio, pela 7ª rodada da Série A, o time mineiro venceu por 2 a 1, com gols de Felipe Azevedo e Breno - Pochettino descontou.

Dúvidas na escalação

Legenda: O Fortaleza tem desfalques para o jogo contra o América-MG pela Sul-Americana Foto: arquivo / SVM

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem desfalques para escalar o Fortaleza. Por suspensão, o zagueiro Benevenuto está fora. No departamento médico, os nomes são: o volante Hércules (pós-operatório de lesão ligamentar do joelho esquerdo), o meia Calebe (estiramento no ligamento colateral do joelho direito), além do atacante Pedro Rocha (pós-operatório de lesão no joelho).

O atacante argentino Imanol Machuca também é ausência. O atleta sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a partida contra o Internacional, no sábado (19), no Beira-Rio, e não viajou com a equipe para Belo Horizonte.

