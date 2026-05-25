Qual base do futebol cearense é melhor? Veja seleções de Ceará, Fortaleza e Ferroviário
Vote em qual clube conseguiu revelar a formação de joias mais forte
No clima da Copa do Mundo, com seleções escaladas e definidas, o Diário do Nordeste levanta um debate: quem tem a melhor base do futebol cearense? Os candidatos são Ceará, Fortaleza e Ferroviário, que tiveram três "seleções" montadas apenas com jogadores revelados por cada uma das equipes.
As equipes especiais mostram astros mundiais, ídolos e também promessas da nova geração. As formações foram adaptadas para reunir o maior número de talentos possíveis, todos muito ofensivas. Em ascensão nos últimos anos, Vovô e Leão possuem nomes mais atuais, enquanto o Tubarão da Barra apresenta diversos craques geracionais.
Confira abaixo cada uma das equipes e também vote em qual seria a melhor seleção. Em tempo: é fato que o futebol cearense revela muitos nomes de qualidade, em processo crescente que precisa ser cada vez mais incentivado internamente, a fim de garantir o presente, mas também oferecer perspectiva de futuro.
Seleção de jogadores revelados pelos times cearenses
Escalação do Ceará
- GOL - Jefferson
- LAD - Marcos Victor
- ZAG - Jonathan
- ZAG - David Ricardo
- LAE - Felipe Jonathan
- VOL - Raul
- MEI - Melk
- MEI - Caio Paulista
- ATA - Rick
- ATA - Artur Victor
- ATA - Arthur Cabral
Escalação do Fortaleza
- GOL - Max Walef
- LAD - Amaral
- ZAG - Habraão
- ZAG - Gustavo Mancha
- LAE - Bruno Melo
- VOL - Erandir
- MEI - Amorim
- MEI - Edinho
- ATA - Osvaldo
- ATA - Cebolinha
- ATA - Clodoaldo
Escalação do Ferroviário
- GOL - Juju
- ZAG - Ediglê
- ZAG - Naza
- ZAG - Marcelo Veiga
- VOL - Edmar
- MEI - Mazinho Loiola
- MEI - Iarley
- MEI - Mirandinha
- ATA - Jorge Veras
- ATA - Mota
- ATA - Jardel