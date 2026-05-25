Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual base do futebol cearense é melhor? Veja seleções de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

Vote em qual clube conseguiu revelar a formação de joias mais forte

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:29)
Alexandre Mota
Legenda: Arthur Cabral, Everton Cebolinha e Jardel estão entre os principais nomes revelados no futebol cearense
Foto: Caio Ricard/SVM / divulgação/Fortaleza / divulgação/Ferroviário

No clima da Copa do Mundo, com seleções escaladas e definidas, o Diário do Nordeste levanta um debate: quem tem a melhor base do futebol cearense? Os candidatos são Ceará, Fortaleza e Ferroviário, que tiveram três "seleções" montadas apenas com jogadores revelados por cada uma das equipes.

As equipes especiais mostram astros mundiais, ídolos e também promessas da nova geração. As formações foram adaptadas para reunir o maior número de talentos possíveis, todos muito ofensivas. Em ascensão nos últimos anos, Vovô e Leão possuem nomes mais atuais, enquanto o Tubarão da Barra apresenta diversos craques geracionais.

Confira abaixo cada uma das equipes e também vote em qual seria a melhor seleção. Em tempo: é fato que o futebol cearense revela muitos nomes de qualidade, em processo crescente que precisa ser cada vez mais incentivado internamente, a fim de garantir o presente, mas também oferecer perspectiva de futuro.

inter@

Seleção de jogadores revelados pelos times cearenses

Escalação do Ceará

Escalação do Ceará
Legenda: Escalação dos jogadores revelados nas categorias de base do Ceará
Foto: SVM

  • GOL - Jefferson
  • LAD - Marcos Victor
  • ZAG - Jonathan
  • ZAG - David Ricardo
  • LAE - Felipe Jonathan
  • VOL - Raul
  • MEI - Melk
  • MEI - Caio Paulista
  • ATA - Rick
  • ATA - Artur Victor
  • ATA - Arthur Cabral

Escalação do Fortaleza

Escalação do Fortaleza
Legenda: Escalação dos jogadores revelados nas categorias de base do Fortaleza
Foto: SVM

  • GOL - Max Walef
  • LAD - Amaral
  • ZAG - Habraão
  • ZAG - Gustavo Mancha
  • LAE - Bruno Melo
  • VOL - Erandir
  • MEI - Amorim
  • MEI - Edinho
  • ATA - Osvaldo
  • ATA - Cebolinha
  • ATA - Clodoaldo

Escalação do Ferroviário

Escalação do Ferroviário
Legenda: Escalação dos jogadores revelados nas categorias de base do Ferroviário
Foto: SVM

  • GOL - Juju
  • ZAG - Ediglê
  • ZAG - Naza
  • ZAG - Marcelo Veiga
  • VOL - Edmar
  • MEI - Mazinho Loiola
  • MEI - Iarley
  • MEI - Mirandinha
  • ATA - Jorge Veras
  • ATA - Mota
  • ATA - Jardel
Assuntos Relacionados