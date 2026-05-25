Qual base do futebol cearense é melhor? Veja seleções de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

No clima da Copa do Mundo, com seleções escaladas e definidas, o Diário do Nordeste levanta um debate: quem tem a melhor base do futebol cearense? Os candidatos são Ceará, Fortaleza e Ferroviário, que tiveram três "seleções" montadas apenas com jogadores revelados por cada uma das equipes.

As equipes especiais mostram astros mundiais, ídolos e também promessas da nova geração. As formações foram adaptadas para reunir o maior número de talentos possíveis, todos muito ofensivas. Em ascensão nos últimos anos, Vovô e Leão possuem nomes mais atuais, enquanto o Tubarão da Barra apresenta diversos craques geracionais.

Confira abaixo cada uma das equipes e também vote em qual seria a melhor seleção. Em tempo: é fato que o futebol cearense revela muitos nomes de qualidade, em processo crescente que precisa ser cada vez mais incentivado internamente, a fim de garantir o presente, mas também oferecer perspectiva de futuro.

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Seleção de jogadores revelados pelos times cearenses

Escalação do Ceará

Legenda: Escalação dos jogadores revelados nas categorias de base do Ceará Foto: SVM

GOL - Jefferson

LAD - Marcos Victor

ZAG - Jonathan

ZAG - David Ricardo

LAE - Felipe Jonathan

VOL - Raul

MEI - Melk

MEI - Caio Paulista

ATA - Rick

ATA - Artur Victor

ATA - Arthur Cabral

Escalação do Fortaleza

Legenda: Escalação dos jogadores revelados nas categorias de base do Fortaleza Foto: SVM

GOL - Max Walef

LAD - Amaral

ZAG - Habraão

ZAG - Gustavo Mancha

LAE - Bruno Melo

VOL - Erandir

MEI - Amorim

MEI - Edinho

ATA - Osvaldo

ATA - Cebolinha

ATA - Clodoaldo

Escalação do Ferroviário

Legenda: Escalação dos jogadores revelados nas categorias de base do Ferroviário Foto: SVM