Principais times do Nordeste tiveram prejuízo em 2025; veja ranking

O resultado do balanço financeiro dos clubes foi muito discutido no futebol cearense nos últimos dias. Rebaixados à Série B de 2026, Ceará e Fortaleza apresentaram déficits recordes quando analisaram a última temporada. Dito isso, o exercício então foi ampliar o olhar para os demais grandes da região, e a resposta é que todos ficaram no "prejuízo", ou seja, todo mundo terminou gastando mais do que arrecadando em 2025.

É óbvio que um raio-x desse cenário mostra particularidades. O pior quadro anual foi do Bahia, por exemplo, mas o time tem um aporte bilionário do Grupo City, ou seja, está longe de terrível.

Em contrapartida, o recado parece mais amplo do que apenas diagnosticar a má administração das gestões. A sensação é de que o futebol brasileiro não é mais sustentável, e os fatores são diversos: muito jogador medíocre custando muito caro, empresas de Bets se afastando dos patrocínios e promessas de receitas com ligas que não atingiram o sonho anunciado. Deste modo, as dívidas vão se multiplicando, os clubes se afundando e o ecossistema entra em colapso.

Logo, é nítido que a iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de implementar o mecanismo de Fair Play Financeiro é uma medida urgente para equalizar um território instável. E olha que nem estamos falando exclusivamente da Série A, onde existem equipes como o Atlético-MG, que registrou um prejuízo contábil de R$ 882 milhões e segue em vigor na temporada.

Prejuízos dos times do Nordeste no balanço de 2025