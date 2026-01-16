Presidente do Ceará encerra missão na Europa com CBF: ‘vamos colocar em prática’

O Ceará Sporting Club participou de uma imersão nas práticas do futebol europeu através da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última semana. Representado pelo presidente alvinegro João Paulo Silva, o clube acompanhou iniciativas organizacionais nas principais ligas do mundo e colheu novos mecanismos para implementar em solo brasileiro. A missão foi entre os dias 7 e 16.

A expectativa é que o dirigente retorne ao país nesta sexta-feira (16). No período, teve um cronograma de atividades divididas entre visitas organizacionais na Inglaterra, Alemanha e Espanha.

"A experiência foi muito positiva. No 1º trecho da viagem, a gente foi para Londres, onde conhecemos a Confederação Inglesa de Futebol e a Premier League, que é a maior liga do mundo. Conhecemos as boas práticas, a questão do Fair Play Financeiro, o uso do VAR, arbitragem no geral e a distribuição de receitas que os clubes fazem. Foi tudo muito bacana, com palestras, em um momento de grande aprendizado que a CBF está disposta e vai incrementar no futebol brasileiro. Percebemos que todas as ligas levaram tempo para se organizar”, explicou ao Diário do Nordeste.

Depois da Inglaterra, o grupo de trabalho se dirigiu para Alemanha e Espanha. O roteiro foi todo traçado e organizado pela própria CBF, que convidou integrantes dos participantes das Séries A e B.

“No 2º trecho da viagem, a gente foi para a Alemanha, em Frankfurt, na Federação Alemã e na Bundesliga. Nós tivemos a chance de assistir Stuttgart e Frankfurt, o estádio lotado mesmo com 3 graus, tudo organizado, setorizado, e o que me chamou atenção também é que todos os clubes possuem uma união em uma liga só, diferente do Brasil, que tem duas ligas aqui. Para isso, temos de unir os 40 clubes. As ligas são formadas apenas por times de Série A e Série B. E no 3º trecho, a gente foi para a La Liga. Foi mais curta, chegamos em Madri na quarta, foi apenas um dia e meio. Nós fomos na Federação Espanhola e passamos também na La Liga, com 38 times. Existe um controle muito grande deles com a questão do orçamento dos clubes, do Fair Play Financeiro, com um representante que monitora tudo mesmo, acompanhamento 100% de todos os movimentos. Bom, tudo foi muito positivo, a CBF vai fazer uma nova reunião em março para colocar algumas coisas em prática. Eu nunca tinha visto isso no futebol brasileiro”, concluiu João Paulo Silva à reportagem.

Legenda: A comitiva da CBF assistiu a vitória do Stuttgart por 3 a 2 contra o Frankfurt na Alemanha Foto: Thomas Kienzle / AFP

Para além de conhecer atividades no mais alto nível do esporte, o momento também serviu para um maior estreitamento do Vovô junto à cúpula da CBF, que realizou o convite. Assim, João Paulo esteve nas companhias do presidente da entidade, Samir Xaud, e também do presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, durante a estadia na Europa com outros dirigentes.

Um dos objetivos foi entender o funcionamento das ligas no exterior. No momento, Ceará e Fortaleza integram a Liga Forte União (LFU), bloco econômico que busca negociar direitos de transmissão em conjunto. No entanto, no Brasil, há uma divisão, com existência de um outro conglomerado, a Libra.

Assim, a diretoria alvinegra deseja participar mais dos comitês da CBF para as mudanças no país.