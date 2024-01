Premiação da Copa do Brasil de 2024: veja valores e cotas de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Iguatu

A premiação da Copa do Brasil de 2024 será milionária, mantendo o padrão de 2023. O sorteio dos confrontos da 1ª fase ocorre nesta terça-feira (29), às 15h, mas as cotas de bônus de Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Iguatu estão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O quarteto representa o futebol cearense na competição. Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará é o único do grupo que inicia direto na 3ª etapa, o que rende o prêmio de R$ 2,1 milhões. Já os demais possuem diferenças de bônus na 1ª fase, de acordo com a divisão. O Fortaleza, na Série A, recebe R$ 1,4 milhão, enquanto o Ferroviário e o Iguatu ganham R$ 750 mil cada.

Ao todo, o torneio concentra 92 times e é o mais rentável do futebol brasileiro. Além do Ceará, os campeões da Série B (Vitória-BA), Copa Verde (Goiás) e os classificados para a Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Athletico-PR, Fluminense, São Paulo) também começam apenas na 3ª fase. Assim, o primeiro sorteio será com 80 equipes.

Na dinâmica, serão montados oito potes. Nos grupos A, B, C e D ficarão os times mais bem colocados do Ranking Nacional de Clubes (RNC), que estreiam fora de casa, mas possuem a vantagem do empate para avançar para a 2ª fase. Os outros 40 são distribuídos entre potes E, F, G e H.

Premiações da Copa do Brasil de 2024

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Participantes da Copa do Brasil de 2024

Legenda: Chaveamento da Copa do Brasil de 2024 Foto: divulgação / CBF

