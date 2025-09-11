Os melhores jogadores da Série B do Brasileiro de 2025
A briga pelo acesso à elite nacional segue em alta
A 25ª rodada da Série B de 2025 chegou ao fim e acirrou a disputa pelo acesso à elite nacional. No momento, o G-4 é formado por Coritiba (46), Goiás (44), Criciúma (42) e Chapecoense (41). Restando 13 rodadas, muitos clubes seguem na briga, com diversos destaques no torneio.
O Diário do Nordeste lista os melhores de momento na 2ª divisão. Vale ressaltar que as equipes que estão no Z-4 são: América-MG (26), Volta Redonda (26), Amazonas (24) e Paysandu (21).
Os dados são da plataforma SofaScore, especializada em estatísticas de futebol. O time ideal foi montado no 3-6-1 de acordo com a quantidade de jogadores e as respectivas posições que mais aparecem entre as principais notas da competição.
Seleção da Série B de 2025 (Esquema 3-6-1)
- GOL - Marcelo Rangel (Remo) | Nota: 7.55
- ZAG - Matheusinho (Cuiabá) | Nota: 7.47
- ZAG - Rodrigo (Criciúma) | Nota: 7.35
- ZAG - Mailton (Chapecoense) | Nota: 7.32
- VOL - Raí (Volta Redonda) | Nota: 7.32
- VOL - Gegê (CRB) | Nota: 7.23
- MEI - Gabriel Boschilia (Operário) | Nota: 7.30
- MEI - Josué (Coritiba) | Nota: 7.54
- MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense) | Nota: 7.34
- MEI - Lucas Ronier (Coritiba) | Nota: 7.26
- ATA - Pedro Rocha (Remo) | Nota: 7.21
Artilheiros da Série B de 2025
- ATA - Pedro Rocha (Remo): 12 gols
- ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 8 gols
- ATA - Carlão (Ferroviária): 8 gols
- ATA - Anselmo Ramon (Goiás): 8 gols
- ATA - Neto Costa (Athletic-MG): 7 gols
- MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 7 gols
Assistências da Série B de 2025
- MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 8 assistências
- MEI - Bruno Zapelli (Athletico-PR): 6 assistências
- MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí): 5 assistências
- MEI - Juninho (Ferroviária): 5 assistências
Mais participações em gols
- ATA - Pedro Rocha (Remo): 15 gols | 12 gols + 3 assistências
- ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 10 gols | 8 gols + 2 assistências
- ATA - Carlão (Ferroviária): 10 gols | 8 gols + 2 assistências
- LAD - Mailton (Chapecoense): 10 gols | 6 gols + 4 assistências
- MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 10 gols | 6 gols + 4 assistências
- MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 10 gols | 2 gols + 8 assistências
Grandes chances criadas
- LAD - Mateusinho (Cuiabá): 9
- MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 9
- MEI - Josué (Coritiba): 8
- ATA - Pedro Rocha (Remo): 8
- LAD - Mailton (Chapecoense): 7
- VOL - Gegê (CRB): 7
Jogos sem sofrer gols
- GOL - Pedro Morisco (Coritiba): 10
- GOL - Matheus Albino (CRB): 9
- GOL - Airton (Novorizontino): 9
- GOL - Elias Martello (Operário-PR): 9
- GOL - Halls (Vila Nova): 9
- GOL - Tadeu (Goiás): 8
- GOL - Alisson (Criciúma): 8
Melhores equipes da Série B
- Gols marcados: Chapecoense (34)
- Menos gols sofridos: Coritiba (16)
- Grandes chances criadas: Cuiabá (55)
- Posse de bola: América-MG (56,4%)
- Passes certos por jogo: CRB (397)
- Bolas longas certas por jogo: América-MG (23,7)
- Cruzamentos certos por jogo: CRB (6,2)
- Total de finalizações por jogo: CRB (16,9)
- Desarmes por jogo: Athletico-PR e Operário-PR (16)
- Interceptações por jogo: Vila Nova (9,6)
- Cortes por jogo: Criciúma (32,6)
- Jogos sem sofrer gols: Coritiba (14)