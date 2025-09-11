Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Os melhores jogadores da Série B do Brasileiro de 2025

A briga pelo acesso à elite nacional segue em alta

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:49)
Alexandre Mota
Legenda: Pedro Rocha é o artilheiro da Série B de 2025 com 12 gols marcados pelo Remo
Foto: Samara Miranda / Remo

A 25ª rodada da Série B de 2025 chegou ao fim e acirrou a disputa pelo acesso à elite nacional. No momento, o G-4 é formado por Coritiba (46), Goiás (44), Criciúma (42) e Chapecoense (41). Restando 13 rodadas, muitos clubes seguem na briga, com diversos destaques no torneio.

O Diário do Nordeste lista os melhores de momento na 2ª divisão. Vale ressaltar que as equipes que estão no Z-4 são: América-MG (26), Volta Redonda (26), Amazonas (24) e Paysandu (21).

Tabela da Série B
Legenda: O Coritiba é o líder da Série B de 2025 após 25 rodadas
Foto: reprodução / CBF

Os dados são da plataforma SofaScore, especializada em estatísticas de futebol. O time ideal foi montado no 3-6-1 de acordo com a quantidade de jogadores e as respectivas posições que mais aparecem entre as principais notas da competição.

Seleção da Série B de 2025 (Esquema 3-6-1)

  • GOL - Marcelo Rangel (Remo) | Nota: 7.55
  • ZAG - Matheusinho (Cuiabá) | Nota: 7.47
  • ZAG - Rodrigo (Criciúma) | Nota: 7.35
  • ZAG - Mailton (Chapecoense) | Nota: 7.32
  • VOL - Raí (Volta Redonda) | Nota: 7.32
  • VOL - Gegê (CRB) | Nota: 7.23
  • MEI - Gabriel Boschilia (Operário) | Nota: 7.30
  • MEI - Josué (Coritiba) | Nota: 7.54
  • MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense) | Nota: 7.34
  • MEI - Lucas Ronier (Coritiba) | Nota: 7.26
  • ATA - Pedro Rocha (Remo) | Nota: 7.21

Marcelo Rangel em ação pelo Remo
Legenda: Aos 37 anos, o goleiro Marcelo Rangel, do Remo, tem a maior nota individual da Série B de 2025
Foto: Samara Miranda / Remo

Artilheiros da Série B de 2025

  • ATA - Pedro Rocha (Remo): 12 gols
  • ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 8 gols
  • ATA - Carlão (Ferroviária): 8 gols
  • ATA - Anselmo Ramon (Goiás): 8 gols
  • ATA - Neto Costa (Athletic-MG): 7 gols
  • MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 7 gols

Alisson Safira em apresentação no Cuiabá
Legenda: Contratado na janela extra, o atacante Alisson Safira tem oito gols em 14 jogos pelo Cuiabá na Série B
Foto: divulgação / Cuiabá

Assistências da Série B de 2025

  • MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 8 assistências
  • MEI - Bruno Zapelli (Athletico-PR): 6 assistências
  • MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí): 5 assistências
  • MEI - Juninho (Ferroviária): 5 assistências

Giovanni Augusto em ação pela Chapecoense
Legenda: O experiente Giovanni Augusto, da Chapecoense, é o líder de assistências da Chapecoense
Foto: Rafael Bressan / Chapecoense

Mais participações em gols

  • ATA - Pedro Rocha (Remo): 15 gols | 12 gols + 3 assistências
  • ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 10 gols | 8 gols + 2 assistências
  • ATA - Carlão (Ferroviária): 10 gols | 8 gols + 2 assistências
  • LAD - Mailton (Chapecoense): 10 gols | 6 gols + 4 assistências
  • MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 10 gols | 6 gols + 4 assistências
  • MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 10 gols | 2 gols + 8 assistências

Carlão em ação pela Ferroviária-SP
Legenda: O centroavante Carlão é o grande destaque da Ferroviária-SP na Série B
Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária

Grandes chances criadas

  • LAD - Mateusinho (Cuiabá): 9
  • MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 9
  • MEI - Josué (Coritiba): 8
  • ATA - Pedro Rocha (Remo): 8
  • LAD - Mailton (Chapecoense): 7
  • VOL - Gegê (CRB): 7

Mateusinho em ação pelo Cuiabá
Legenda: Muito ofensivo, o lateral-direito Mateusinho é o líder em grandes chances criadas na Série B
Foto: divulgação / Cuiabá

Jogos sem sofrer gols

  • GOL - Pedro Morisco (Coritiba): 10
  • GOL - Matheus Albino (CRB): 9
  • GOL - Airton (Novorizontino): 9
  • GOL - Elias Martello (Operário-PR): 9
  • GOL - Halls (Vila Nova): 9
  • GOL - Tadeu (Goiás): 8
  • GOL - Alisson (Criciúma): 8

Pedro Morisco em ação pelo Coritiba
Legenda: Com 21 anos, o goleiro Pedro Morisco se firmou como titular do Coritiba na Série B
Foto: JP Pacheco / Coritiba

Melhores equipes da Série B

  • Gols marcados: Chapecoense (34)
  • Menos gols sofridos: Coritiba (16)
  • Grandes chances criadas: Cuiabá (55)
  • Posse de bola: América-MG (56,4%)
  • Passes certos por jogo: CRB (397)
  • Bolas longas certas por jogo: América-MG (23,7)
  • Cruzamentos certos por jogo: CRB (6,2)
  • Total de finalizações por jogo: CRB (16,9)
  • Desarmes por jogo: Athletico-PR e Operário-PR (16)
  • Interceptações por jogo: Vila Nova (9,6)
  • Cortes por jogo: Criciúma (32,6)
  • Jogos sem sofrer gols: Coritiba (14)
Assuntos Relacionados