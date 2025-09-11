Os melhores jogadores da Série B do Brasileiro de 2025

A 25ª rodada da Série B de 2025 chegou ao fim e acirrou a disputa pelo acesso à elite nacional. No momento, o G-4 é formado por Coritiba (46), Goiás (44), Criciúma (42) e Chapecoense (41). Restando 13 rodadas, muitos clubes seguem na briga, com diversos destaques no torneio.

O Diário do Nordeste lista os melhores de momento na 2ª divisão. Vale ressaltar que as equipes que estão no Z-4 são: América-MG (26), Volta Redonda (26), Amazonas (24) e Paysandu (21).

Legenda: O Coritiba é o líder da Série B de 2025 após 25 rodadas Foto: reprodução / CBF

Os dados são da plataforma SofaScore, especializada em estatísticas de futebol. O time ideal foi montado no 3-6-1 de acordo com a quantidade de jogadores e as respectivas posições que mais aparecem entre as principais notas da competição.

Seleção da Série B de 2025 (Esquema 3-6-1)

GOL - Marcelo Rangel (Remo) | Nota: 7.55

ZAG - Matheusinho (Cuiabá) | Nota: 7.47

ZAG - Rodrigo (Criciúma) | Nota: 7.35

ZAG - Mailton (Chapecoense) | Nota: 7.32

VOL - Raí (Volta Redonda) | Nota: 7.32

VOL - Gegê (CRB) | Nota: 7.23

MEI - Gabriel Boschilia (Operário) | Nota: 7.30

MEI - Josué (Coritiba) | Nota: 7.54

MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense) | Nota: 7.34

MEI - Lucas Ronier (Coritiba) | Nota: 7.26

ATA - Pedro Rocha (Remo) | Nota: 7.21

Legenda: Aos 37 anos, o goleiro Marcelo Rangel, do Remo, tem a maior nota individual da Série B de 2025 Foto: Samara Miranda / Remo

Artilheiros da Série B de 2025

ATA - Pedro Rocha (Remo): 12 gols

ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 8 gols

ATA - Carlão (Ferroviária): 8 gols

ATA - Anselmo Ramon (Goiás): 8 gols

ATA - Neto Costa (Athletic-MG): 7 gols

MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 7 gols

Legenda: Contratado na janela extra, o atacante Alisson Safira tem oito gols em 14 jogos pelo Cuiabá na Série B Foto: divulgação / Cuiabá

Assistências da Série B de 2025

MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 8 assistências

MEI - Bruno Zapelli (Athletico-PR): 6 assistências

MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí): 5 assistências

MEI - Juninho (Ferroviária): 5 assistências

Legenda: O experiente Giovanni Augusto, da Chapecoense, é o líder de assistências da Chapecoense Foto: Rafael Bressan / Chapecoense

Mais participações em gols

ATA - Pedro Rocha (Remo): 15 gols | 12 gols + 3 assistências

ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 10 gols | 8 gols + 2 assistências

ATA - Carlão (Ferroviária): 10 gols | 8 gols + 2 assistências

LAD - Mailton (Chapecoense): 10 gols | 6 gols + 4 assistências

MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 10 gols | 6 gols + 4 assistências

MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 10 gols | 2 gols + 8 assistências

Legenda: O centroavante Carlão é o grande destaque da Ferroviária-SP na Série B Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária

Grandes chances criadas

LAD - Mateusinho (Cuiabá): 9

MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 9

MEI - Josué (Coritiba): 8

ATA - Pedro Rocha (Remo): 8

LAD - Mailton (Chapecoense): 7

VOL - Gegê (CRB): 7

Legenda: Muito ofensivo, o lateral-direito Mateusinho é o líder em grandes chances criadas na Série B Foto: divulgação / Cuiabá

Jogos sem sofrer gols

GOL - Pedro Morisco (Coritiba): 10

GOL - Matheus Albino (CRB): 9

GOL - Airton (Novorizontino): 9

GOL - Elias Martello (Operário-PR): 9

GOL - Halls (Vila Nova): 9

GOL - Tadeu (Goiás): 8

GOL - Alisson (Criciúma): 8

Legenda: Com 21 anos, o goleiro Pedro Morisco se firmou como titular do Coritiba na Série B Foto: JP Pacheco / Coritiba

Melhores equipes da Série B