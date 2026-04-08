Mudanças nas escalações de Ceará e Fortaleza para o Clássico-Rei
Os times se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Arena Castelão
O Clássico-Rei ganha mais um capítulo nesta quarta-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão, em um confronto decisivo pela Copa do Nordeste de 2026. Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 4ª vez na temporada e devem mandar a campo escalações inéditas no duelo após os embates pelo Estadual.
Até o momento, os arquirrivais protagonizaram três empates, com o título cearense do Leão sendo definido nos pênaltis. Assim, os técnicos Thiago Carpini e Mozart conseguiram até se estudar mais e projetar a melhor estratégia. O contraponto é que as próprias times passaram por várias mudanças.
Por isso, a expectativa é de equipes diferentes dos últimos três encontros. O Fortaleza se distanciou da estratégia dos três zagueiros fixos nos últimos compromissos e passou a apostar no volante Ronald, que faz dupla função. Já o Ceará diminuiu a quantidade de atacantes e formou um modelo com três defensores: Éder, Luizão e Júlio César, com esse último muitas vezes indo ao meio-campo.
Com as recém-saídas do DM, Vina e Pierre devem iniciar no banco. Apesar do foco na Série B do Brasileiro, pelo peso do duelo para a classificação ao mata-mata, os clubes devem usar força máxima no Nordestão. Na 4ª colocação no Grupo C, com um ponto, o Vovô pode se complicar caso não pontue. Já o Leão, na vice-liderança do Grupo D, com quatro, quer encaminhar a classificação.
Prováveis escalações do Clássico-Rei
- Ceará (4-3-3): Richard; Alex Silva, Luizão, Éder e Sánchez; Júlio César, Richardson e Alano; Melk, Matheusinho e Wendel Silva.
- Fortaleza (3-4-3): Brenno; Brítez, Ronald, Lucas Gazal; Mailton, Ryan, Lucas Sasha e Mucuri; Pochettino, Luiz Fernando e Lucas Emanoel.
1º Clássico-Rei | Ceará 0x0 Fortaleza (08.02.2026 - Cearense)
- Ceará | Richard; Rafael Ramos (Julio César), Gilmar, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima (Melk) e Vina; Pedro Henrique (Richardson), Fernandinho (Alano) e Lucca (Matheusinho).
- Fortaleza | Brenno; Maílton, Brítez (Luan Freitas), Gazal, Cardona e Lucas Crispim (Prior); Rodrigo (Vitinho), Pierre (Ronald) e Sasha; Pochettino (Guilherme Moura) e Adam Bareiro.
2º Clássico-Rei | Fortaleza 1x1 Ceará (01.03.2026 - Cearense)
- Ceará | Richard; Alex Silva, Júlio César (Gilmar), Luizão, Éder e Fernando; Zanocelo (Rafael Ramos) e Lucas Lima; Pedro Henrique (Fernandinho), Matheusinho (Melk) e Wendel Silva (Lucca).
- Fortaleza | Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Luan Freitas e Fuentes; Rodrigo (Ronald), Pierre (Lucas Crispim) e Sasha; Pochettino (Prior) e Luiz Fernando (Lucas Emanoel).
3º Clássico-Rei | Ceará (4) 1x1 (5) Fortaleza (08.03.2026 - Cearense)
- Ceará | Richard; Alex Silva (Rafael Ramos), Luizão, Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Matheus Araújo (Vina); Melk (Alano), Matheusinho (Fernandinho) e Wendel Silva (Lucca).
- Fortaleza | Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Luan Freitas (Prior) e Fuentes; Rodrigo (Vitinho), Pierre (Ronald) e Sasha; Pochettino e Luiz Fernando (Lucas Crispim).