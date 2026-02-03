Matheus Bahia pode ser contratado pelo Ceará? Entenda situação

A diretoria do Ceará segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2026. Apesar do início de trabalho positivo sob o comando de Mozart, com seis contratações anunciadas até agora, o clube permanece buscando opções para ampliar o nível do elenco. Um dos nomes especulados é o do lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Bahia. E o Diário do Nordeste explica agora esse cenário.

Com 26 anos, o defensor tem contrato com o time baiano até setembro. Internamente, já foi comunicado que não será aproveitado pelo técnico Rogério Ceni, ou seja, deve buscar outro clube, assim como fez nos dois últimos anos, quando foi emprestado de forma consecutiva para o Vovô.

No período, foram 93 partidas, com 11 assistências e os títulos do Campeonato Cearense (2024-2025). Logo, tecnicamente, a peça é bem avaliada, o que não significa que é um alvo definido. O motivo: o formato de uma nova operação, que hoje parece bem distante da realidade alvinegra.

Matheus Bahia ficou mais caro

Diferente dos movimentos anteriores, quando o lateral-esquerdo foi apenas cedido ao Ceará, o Bahia já sinalizou ao mercado que possui interesse na venda do jogador. Deste modo, um empréstimo não seria opção logo na abertura da janela, o que fez o Vovô não emitir nenhuma oferta no momento e tratar como chance mínima hoje.

No fim de 2025, um valor cotado para a operação de compra era próximo de R$ 15 milhões, que seria também muito distante de qualquer possibilidade alvinegra após o rebaixamento à Série B.

Além disso, com o contrato próximo do fim, o staff de Matheus Bahia tem interesse em estabelecer um novo vínculo, seja no Bahia ou em outro clube, mas com o objetivo de ampliar a condição salarial do defensor. Logo, em caso de continuidade, com menos receita, o atleta se tornaria “mais caro”.

Legenda: Matheus Bahia está fora dos planos de Rogério Ceni no Bahia Foto: Felipe Oliveira / Bahia

Por isso, a operação é tida como muito complexa em Porangabuçu. No entanto, é fato que nada está descartado, visto que as condições da transferência podem ser facilitadas até o fim da janela, a depender das demandas do mercado em torno de Matheus Bahia. Assim, o Vovô apenas monitora, sendo também uma opção que conseguiu potencializar tecnicamente o atleta e ofertar minutagem.

Para o setor, no momento, as opções de Mozart são Fernando e Eric Melo. A tendência é que a equipe busque mais uma alternativa para o lado esquerdo, assim como também um centroavante.