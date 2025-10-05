Léo Condé mantém tabu contra Vojvoda em nova vitória do Ceará contra o argentino

No confronto entre Léo Condé e Juan Pablo Vojvoda, o técnico mineiro é muito soberano. A vitória do Ceará contra o Santos por 3 a 0, neste domingo (5), na Arena Castelão, pela Série A, manteve uma escrita particular: o comandante alvinegro nunca perdeu para o argentino, o que inclui os jogos do Fortaleza.

No retrospecto geral dos treinadores, agora são seis encontros da dupla no futebol brasileiro. Ao todo, foram cinco vitórias e um empate de Condé, que ostenta um incrível aproveitamento de 88,8%.

De quebra, também foi a primeira derrota de Vojvoda desde a chegada ao Santos. Antes, estava invicto, com uma vitória e quatro empates. Logo no retorno à Arena Castelão, após a saída do Fortaleza, onde foi demitido em julho. E fica evidente que o técnico alvinegro é a grande “pedra no sapato”.

Léo Condé x Vojvoda

Ceará 3x0 Santos | Série A de 2025 Fortaleza 0x1 Ceará | Série A de 2025 Ceará 1x1 Fortaleza | Final do Cearense de 2025 Fortaleza 0x1 Ceará | Final do Cearense de 2025 Fortaleza 1x2 Ceará | Fase de grupos do Cearense de 2024 Fortaleza 0x1 Vitória-BA | Fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024

Legenda: Juan Pablo Vojvoda e Léo Condé se enfrentaram a maioria das vezes no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vojvoda x Ceará

Para além do recorde com Condé, Vojvoda também tem dificuldades de enfrentar o próprio Ceará. O argentino não conquista um resultado positivo contra o clube alvinegro há dois anos. A última vez foi em 2023, na primeira final do Campeonato Cearense de 2023, conquistado pelo Fortaleza na época.

Depois disso, foram 10 encontros, somando também esse do Santos, sem um novo triunfo. Técnico com mais partidas pelo time tricolor na história, Vojvoda teve 25 encontros com o Vovô desde o início do trabalho no Brasil: foram somente cinco vitórias, mais oito empates e 12 derrotas.

No fim, os números são reflexos de uma dificuldade refletida dentro de campo nos últimos anos.