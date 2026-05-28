Jogo às 11h e folga com a Seleção Brasileira: as partidas de Ceará e Fortaleza na Copa

A Série B do Brasileiro não vai parar durante a Copa do Mundo de 2026. A decisão era parte do Congresso Técnico da competição, mas foi detalhada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas na noite desta terça-feira (26). Assim, os jogos entre a 12ª e 18ª rodadas da divisão do acesso vão coexistir com as etapas do Mundial.

Apesar disso, um ponto é fundamental: quando a Seleção Brasileira estiver em campo pela 1ª fase, nenhuma partida da Série B vai ocorrer. Logo, vai existir "folga" em 13 de julho (Marrocos), 19 de julho (Haiti) e 24 de julho (Escócia). Caso o Brasil passe ao mata-mata, seja em 1º ou 2º colocado, também está garantida a ausência do calendário.

Além disso, a CBF também priorizou horários noturnos e reduziu a carga de partidas no fim de semana, uma vez que a Série A e as demais competições principais (Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Libertadores) estarão paralisadas. Em contraponto, a entidade aproveitou para testar um horário extra: às 11h da manhã, e será com o Ceará.

Na 15ª rodada, o Vovô visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias/RS, às 11h. O intervalo foi alvo de críticas no passado devido às altas temperaturas para os jogadores, mas como essa partida é no Sul, a tendência é que seja um clima mais ameno.

Veja jogos de Ceará e Fortaleza na Série B durante a Copa

12ª rodada da Série B

09.06 (terça) | Náutico x Fortaleza | 19h, nos Aflitos

10.06 (quarta) | Ceará x Avaí | 20h, no Presidente Vargas (PV)

13ª rodada da Série B

15.06 (segunda) | Criciúma x Ceará | 21h, no Heriberto Hülse

15.06 (Copa do Mundo) | Espanha x Cabo Verde (13h), Bélgica x Egito (16h), Arábia Saudita x Uruguai (19h) e Irã x Nova Zelândia (22h)

16.06 (terça) | Fortaleza x América-MG | 20h, na Arena Castelão

16.06 (Copa do Mundo) | França x Senegal (16h), Iraque x Noruega (19h) e Argentina x Árgelia (22h)

14ª rodada da Série B

20.06 (sábado) | Ceará x Botafogo-SP | 19h, na Arena Castelão

20.06 (Copa do Mundo) | Turquia x Paraguai (01h), Holanda x Suécia (14h), Alemanha x Costa do Marfim (17h) e Equador x Curaçao (21h)

21.06 (domingo) | CRB x Fortaleza | 16h, no Rei Pelé

21.06 (Copa do Mundo) | Tunísia x Japão (01h), Espanha x Arábia Saudita (13h), Bélgica x Irã (16h), Uruguai x Cabo Verde (19h) e Nova Zelândia x Egito (22h)

15ª rodada da Série B

28.06 (domingo) | Juventude x Ceará | 11h, no Alfredo Jaconi

28.06 (domingo) | Fortaleza x Sport, 18h30, na Arena Castelão

28.06 (Copa do Mundo) | 2º A x 2º B (16h - 2ª FASE)

16ª rodada da Série B

02.07 (quinta) | Fortaleza x Ponte Preta | 21h, na Arena Castelão

02.07 (Copa do Mundo) | 1º H x 2º J (16h - 2ª FASE) e 2º K x 2º L (20h - 2ª FASE)

04.07 (sábado) | Goiás x Ceará | 20h, no Serrinha

04.07 (Copa do Mundo) | Oitavas de final (14h) e Oitavas de final (18h)

17ª rodada da Série B

12.07 (domingo) | Atlético-GO x Fortaleza | 18h, no Antônio Accioly

13.07 (segunda) | Ceará x Athletic | 20h30, na Arena Castelão

18ª rodada da Série B