Hércules recebe elogio de Vojvoda, apoio da torcida e pode ganhar mais chances no Fortaleza

A vitória do Fortaleza contra o Pacajus, na última quarta-feira (2), marcou o 1º gol do volante Hércules com a camisa tricolor. Aos 41 minutos do 2º tempo, o atleta de 21 anos roubou a bola, driblou o goleiro e selou o placar de 5x0 para festa da torcida na Arena Castelão.

A atuação total durou 35 minutos, quando deixou o banco de reservas. No escopo geral, apenas a segunda oportunidade com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda - antes foram três na minutagem.

No âmbito geral, um teste positivo. Bem posicionado, participou defensivamente e também chegou firme ao ataque. No tento de Sílvio Romero, por exemplo, o centroavante aproveitou o rebote do goleiro adversário após um chute do volante, aos 30. Assim, Hércules surge como nova opção.

"Nós o conhecemos no ano passado. Ele jogou no Sub-23, treinou com a gente, e esse ano está desde o princípio com a gente. Ele tem uma característica que pode ajudar o time. Precisávamos assistir num jogo oficial e, em 35 minutos, ajudou o time. O gol foi bonito, mas eu fico mais com os minutos que ajudou o time. É importante para dar confiança ao jogador”, explicou Vojvoda.

Nas duas oportunidades, ambas na Arena Castelão, Hércules recebeu apoio da torcida. O incentivo é fundamental para aliviar a pressão e se reverter em confiança, no entanto, vale ressaltar que a amostragem de desempenho é curta. A tendência é de participação em mais jogos no futuro.

Baixo custo e alto potencial

Hércules é um dos diversos jovens adquiridos em definitivo pelo Fortaleza entre 2021 e 2022. O clube investiu R$ 200 mil na compra de 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Atlético-CE.

A projeção de futuro reside ainda no contrato, com duração até o fim de 2024. No último ano, foi um dos destaques da campanha leonina no Brasileirão de Aspirantes, depois integrado ao profissional

Legenda: Hércules atuava no Atlético-CE antes de se transferir para o Fortaleza Foto: divulgação / Atlético-CE

Além do volante, Vojvoda aprovou a transição de mais três da base: o goleiro Hugo (20), o zagueiro Habraão (20) e o lateral-direito Vitor Ricardo (21). Todos são apostas e se somam ao elenco atual.

No caso de Hércules, que pode atuar também como meia ofensivo, a concorrência do meio-campo no esquema tático 3-5-2 é com: Matheus Jussa, Lucas Lima, Felipe, Ronald, Zé Welison e Ronald.