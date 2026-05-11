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Fortaleza vira vice-líder da Série B, e Ceará cai para 14ª posição; veja classificação

A 8ª rodada será concluída nesta segunda-feira (11) com um jogo

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:56)
Alexandre Mota

Restando um jogo para o fim da 8ª rodada da Série B, o futebol cearense não venceu e tem contextos distintos. O Fortaleza agora é o vice-líder, com 15 pontos, após empatar com o Avaí, fora de casa, e emendar o 7º jogo sem derrota. Já o Ceará caiu para a 14ª colocação, com 10, perdendo agora para o Atlético-GO na Arena Castelão - não vence há quatro partidas no torneio.

A partida restante é Londrina x São Bernardo, nesta terça-feira (12), às 19h30, no VGD. O resultado pode mexer na tabela, com os paulistas com chance de liderança.

Montagem com foto de atletas de Ceará e Fortaleza
Legenda: Ceará e Fortaleza se enfrentam na próxima rodada da Série B do Brasileiro
Foto: Beno Küster/Fortaleza | Gabriel Silva/Ceará

É fato que essa última sequência evidencia o momento de cada um dos times. Apesar de não vencer, o Leão segue pontuando e competindo. Não atuou bem contra o Avaí, e teve no goleiro Vinícius Silveste o grande destaque, mas pontuou. Já o Vovô foi muito incompetente ao perder em casa com um jogador a mais, aumenta a pressão em Mozart, que soma apenas uma vitórias nos últimos sete jogos da temporada.

No próximo domingo (17), simplesmente um Clássico-Rei pelo caminho na Série B. A partida ocorre às 20h30, na Arena Castelão, pela 9ª rodada.

Clássificação da Série B

Tabela da Série B
Legenda: Tabela de clasificação da Série B do Brasileiro após a 8ª rodada
Foto: reprodução / CBF

Resultados da 8ª rodada da Série B de 2026

  • Goiás 1x1 Vila Nova
  • Athletic-MG 0x0 Cuiabá
  • Ponte Preta 1x3 Sport
  • Ceará 0x1 Atlético-GO
  • CRB 3x0 Operário-PR
  • Juventude 0x0 Criciúma
  • Náutico 4x0 América-MG
  • Avaí 0x0 Fortaleza
  • Novorizontino 1x0 Botafogo-SP
  • 12.05 (terça) - Londrina x São Bernardo | VGD, às 19h30

Jogos da 9ª rodada da Série B de 202

  • 16.05 (sábado) - São Bernardo X América-MG | Primeiro de Maio, às 16h
  • 16.05 (sábado) - Operário-PR X Náutico | Germano Krüger, às 16h
  • 16.05 (sábado) - Goiás X Botafogo-SP | Serrinha, às 18h30
  • 16.05 (sábado) - Cuaibá X Novorizontino | Arena Pantanal, às 20h30
  • 17.05 (domingo) - Athletic X Juventude | Arena Sincredi, às 16h
  • 17.05 (domingo) - Vila Nova X Avaí | OBA, às 18h
  • 17.05 (domingo) - Ceará X Fortaleza | Arena Castelão, às 18h30
  • 17.05 (domingo) - Criciúma X Atlético-GO | Heriberto Hülse, às 18h30
  • 17.05 (domingo) - Sport X CRB | Ilha do Retiro, às 20h30
  • 18.05 (segunda) - Ponte Preta X Londrina | Moisés Lucarelli, às 19h
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