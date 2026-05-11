Fortaleza vira vice-líder da Série B, e Ceará cai para 14ª posição; veja classificação
A 8ª rodada será concluída nesta segunda-feira (11) com um jogo
Restando um jogo para o fim da 8ª rodada da Série B, o futebol cearense não venceu e tem contextos distintos. O Fortaleza agora é o vice-líder, com 15 pontos, após empatar com o Avaí, fora de casa, e emendar o 7º jogo sem derrota. Já o Ceará caiu para a 14ª colocação, com 10, perdendo agora para o Atlético-GO na Arena Castelão - não vence há quatro partidas no torneio.
A partida restante é Londrina x São Bernardo, nesta terça-feira (12), às 19h30, no VGD. O resultado pode mexer na tabela, com os paulistas com chance de liderança.
É fato que essa última sequência evidencia o momento de cada um dos times. Apesar de não vencer, o Leão segue pontuando e competindo. Não atuou bem contra o Avaí, e teve no goleiro Vinícius Silveste o grande destaque, mas pontuou. Já o Vovô foi muito incompetente ao perder em casa com um jogador a mais, aumenta a pressão em Mozart, que soma apenas uma vitórias nos últimos sete jogos da temporada.
No próximo domingo (17), simplesmente um Clássico-Rei pelo caminho na Série B. A partida ocorre às 20h30, na Arena Castelão, pela 9ª rodada.
Clássificação da Série B
Resultados da 8ª rodada da Série B de 2026
- Goiás 1x1 Vila Nova
- Athletic-MG 0x0 Cuiabá
- Ponte Preta 1x3 Sport
- Ceará 0x1 Atlético-GO
- CRB 3x0 Operário-PR
- Juventude 0x0 Criciúma
- Náutico 4x0 América-MG
- Avaí 0x0 Fortaleza
- Novorizontino 1x0 Botafogo-SP
- 12.05 (terça) - Londrina x São Bernardo | VGD, às 19h30
Jogos da 9ª rodada da Série B de 202
- 16.05 (sábado) - São Bernardo X América-MG | Primeiro de Maio, às 16h
- 16.05 (sábado) - Operário-PR X Náutico | Germano Krüger, às 16h
- 16.05 (sábado) - Goiás X Botafogo-SP | Serrinha, às 18h30
- 16.05 (sábado) - Cuaibá X Novorizontino | Arena Pantanal, às 20h30
- 17.05 (domingo) - Athletic X Juventude | Arena Sincredi, às 16h
- 17.05 (domingo) - Vila Nova X Avaí | OBA, às 18h
- 17.05 (domingo) - Ceará X Fortaleza | Arena Castelão, às 18h30
- 17.05 (domingo) - Criciúma X Atlético-GO | Heriberto Hülse, às 18h30
- 17.05 (domingo) - Sport X CRB | Ilha do Retiro, às 20h30
- 18.05 (segunda) - Ponte Preta X Londrina | Moisés Lucarelli, às 19h