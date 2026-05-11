Fortaleza vira vice-líder da Série B, e Ceará cai para 14ª posição; veja classificação

Restando um jogo para o fim da 8ª rodada da Série B, o futebol cearense não venceu e tem contextos distintos. O Fortaleza agora é o vice-líder, com 15 pontos, após empatar com o Avaí, fora de casa, e emendar o 7º jogo sem derrota. Já o Ceará caiu para a 14ª colocação, com 10, perdendo agora para o Atlético-GO na Arena Castelão - não vence há quatro partidas no torneio.



A partida restante é Londrina x São Bernardo, nesta terça-feira (12), às 19h30, no VGD. O resultado pode mexer na tabela, com os paulistas com chance de liderança.

Legenda: Ceará e Fortaleza se enfrentam na próxima rodada da Série B do Brasileiro Foto: Beno Küster/Fortaleza | Gabriel Silva/Ceará

É fato que essa última sequência evidencia o momento de cada um dos times. Apesar de não vencer, o Leão segue pontuando e competindo. Não atuou bem contra o Avaí, e teve no goleiro Vinícius Silveste o grande destaque, mas pontuou. Já o Vovô foi muito incompetente ao perder em casa com um jogador a mais, aumenta a pressão em Mozart, que soma apenas uma vitórias nos últimos sete jogos da temporada.

No próximo domingo (17), simplesmente um Clássico-Rei pelo caminho na Série B. A partida ocorre às 20h30, na Arena Castelão, pela 9ª rodada.

Clássificação da Série B

Legenda: Tabela de clasificação da Série B do Brasileiro após a 8ª rodada Foto: reprodução / CBF

Resultados da 8ª rodada da Série B de 2026

Goiás 1x1 Vila Nova

Athletic-MG 0x0 Cuiabá

Ponte Preta 1x3 Sport

Ceará 0x1 Atlético-GO

CRB 3x0 Operário-PR

Juventude 0x0 Criciúma

Náutico 4x0 América-MG

Avaí 0x0 Fortaleza

Novorizontino 1x0 Botafogo-SP

12.05 (terça) - Londrina x São Bernardo | VGD, às 19h30

Jogos da 9ª rodada da Série B de 202