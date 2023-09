Fortaleza tem premiação milionária com copas em 2023; veja valores

O Fortaleza conquistou uma premiação milionária apenas com a disputa de Copas em 2023. Com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, o time de Vojvoda ultrapassou o montante de R$ 30,9 milhões arrecadados com as participações e as classificações.

O valor é um dos maiores da história do clube com esse formato de competição. E pode aumentar através da Sula, com a equipe encarando o Corinthians em busca de uma vaga na final do torneio.

Caso se torne finalista, embolsa mais, no mínimo, US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,8 milhões), que é o prêmio do vice-campeão - o campeão garante US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 24,6 milhões). Na Sul-Americana desde a fase de grupos, o Leão soma US$ 3,2 mi (cerca R$ 15,8 mi) até agora.

Na Libertadores, chegando até a 2ª eliminatória, ganhou US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões). Na Copa do Brasil, onde foi até a 3ª fase, embolsou R$ 5,4 milhões, enquanto a semifinal da Copa do Nordeste trouxe R$ 4,4 milhões. Os valores são fundamentais para o equilíbrio do orçamento.

O curioso: o recorde de receita do Fortaleza com Copas é de 2022. Na época, adquiriu R$ 33,9 milhões com as participações na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Desde a chegada de Vojvoda, em 2021, os torneios eliminatórios ganharam relevância pelo desempenho.

Premiações do Fortaleza com Copas desde 2021

Temporada de 2023

Copa do Nordeste: semifinal (R$ 4,4 milhões)

Copa do Brasil: 3ª fase (R$ 5,4 milhões)

Libertadores: 2ª fase eliminatória | US$ 1,1 milhão (R$ 5,3 milhões)

Copa Sul-Americana: quartas de final | US$ 3,2 milhões (R$ 15,8 milhões)

TOTAL: R$ 30,9 milhões

Temporada de 2022

Copa do Nordeste: campeão | R$ 3,56 milhões)

Copa do Brasil: quartas de final | R$ 8,8 milhões)

Libertadores: oitavas de final | US$ 4,05 milhões (R$ 21,6 milhões)

TOTAL: R$ 33,9 milhões

Temporada de 2021

Copa do Nordeste: semifinal (R$ 2,05 milhões)

Copa do Brasil: semifinal (R$ 17,2 milhões)

TOTAL: R$ 19,2 milhões