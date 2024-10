Fortaleza tem apenas o 15º elenco mais valioso da Série A de 2024; veja ranking

O Fortaleza faz uma campanha histórica na Série A de 2024. Restando nove jogos para o fim da competição, o time cearense detém 55 pontos e a 3ª posição na tabela de classificação, necessitando de apenas mais uma vitória para igualar a pontuação recorde do Brasileirão de 2021. O detalhe: um grande desempenho com o 15º elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro.

A informação é do site Transfermarkt, especializado em informações das janelas de transferências.

Segundo o portal, o Leão tem um custo total de mercado de € 45,1 milhões (cerca de R$ 275 mi). O clube só fica na frente em valor estimado de Cuiabá, Vitória-BA, Atlético-GO, Criciúma e Juventude.

Os números expõem a disparidade financeira do futebol brasileiro. O Flamengo é o líder do ranking, por exemplo, com um valor de R$ 1,3 bilhão, ou seja, aproximadamente 26 vezes superior ao Leão.

O top-3 da Série A é completado por Palmeiras, avaliado em R$ 1,2 bilhão, e Botafogo, com R$ 835 milhões. O curioso é que esses são os que compõem o G-4 - o ponto fora da curva é só o Fortaleza.

Elencos mais valiosos da Série A de 2024 (Transfermarkt)

Flamengo: € 212,1 milhões Palmeiras: € 209,8 milhões Botafogo: € 136,5 milhões São Paulo: € 105,5 milhões Corinthians: € 105,2 milhões Atlético-MG: € 105,1 milhões Grêmio: € 95,3 milhões Fluminense: € 81,5 milhões Cruzeiro: € 80,8 milhões Bahia: € 77,2 milhões Vasco da Gama: € 76,1 milhões Bragantino: € 75,4 milhões Internacional: € 73,6 milhões Athletico-PR: € 56,4 milhões Fortaleza: € 45,1 milhões Cuiabá: € 26,7 milhões Vitória-BA: € 24,1 milhões Atlético-GO: € 23,3 milhões Criciúma: € 21,6 milhões Juventude: € 19,5 milhões