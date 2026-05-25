Fortaleza segue no G-6 da Série B, e Ceará cai para 10ª posição; veja classificação
A 10ª rodada será concluída nesta segunda-feira (25) com um jogo
Restando um jogo para o fim da 10ª rodada da Série B, o futebol cearense teve contextos distintos. O Fortaleza segue no G-6, em 5º colocado, com 18 pontos, após vencer o Londrina, em casa. Já o Ceará caiu para 10º, com 13, perdendo agora para o Novorizontino, fora de casa.
A partida restante é Botafogo-SP x Athletic-MG, nesta segunda-feira (25), às 19h. E esse resultado pode mexer na tabela dos times alvinegros.
O que mais chamou a atenção no momento: a manutenção dos seis melhores colocados entre as rodadas, ou seja, um grande bloco está sendo criado. Ao vencer de novo, o Leão segue nesse grupo, enquanto o Vovô vai perdendo fôlego na caminhada. Logo, a Série B começou.
No próximo sábado (30), o Fortaleza enfrenta o Athletic-MG, às 18h, na Arena Sicredi. No domingo (31), o Ceará encara o Operário-PR, às 16h, na Arena Castelão, pela 11ª rodada.
Clássificação da Série B
Resultados da 10ª rodada da Série B de 2026
- Náutico 1x0 Cuiabá
- Novorizontino 2x1 Ceará
- Fortaleza 3x0 Londrina
- Juventude 0x1 Sport
- Atlético-GO 0x1 São Bernardo
- CRB 4x2 Ponte Preta
- América-MG 1x2 Vila Nova
- Avaí 0x2 Goiás
- Operário 1x1 Criciúma
- 25.05 (segunda) - Botafogo-SP x Athletic-MG | Santa Cruz, às 19h