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Fortaleza segue no G-6 da Série B, e Ceará cai para 10ª posição; veja classificação

A 10ª rodada será concluída nesta segunda-feira (25) com um jogo

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza estiveram em ação na 10ª rodada da Série B do Brasileiro
Foto: Kid Júnior/Fortaleza | Gabriel Silva/Ceará

Restando um jogo para o fim da 10ª rodada da Série B, o futebol cearense teve contextos distintos. O Fortaleza segue no G-6, em 5º colocado, com 18 pontos, após vencer o Londrina, em casa. Já o Ceará caiu para 10º, com 13, perdendo agora para o Novorizontino, fora de casa.

A partida restante é Botafogo-SP x Athletic-MG, nesta segunda-feira (25), às 19h. E esse resultado pode mexer na tabela dos times alvinegros.

O que mais chamou a atenção no momento: a manutenção dos seis melhores colocados entre as rodadas, ou seja, um grande bloco está sendo criado. Ao vencer de novo, o Leão segue nesse grupo, enquanto o Vovô vai perdendo fôlego na caminhada. Logo, a Série B começou.

No próximo sábado (30), o Fortaleza enfrenta o Athletic-MG, às 18h, na Arena Sicredi. No domingo (31), o Ceará encara o Operário-PR, às 16h, na  Arena Castelão, pela 11ª rodada.

Clássificação da Série B

Tabela da Série B
Legenda: Tabela da Série B do Brasileiro após a 10ª rodada
Foto: reprodução / CBF

Resultados da 10ª rodada da Série B de 2026

  • Náutico 1x0 Cuiabá
  • Novorizontino 2x1 Ceará
  • Fortaleza 3x0 Londrina
  • Juventude 0x1 Sport
  • Atlético-GO 0x1 São Bernardo
  • CRB 4x2 Ponte Preta
  • América-MG 1x2 Vila Nova
  • Avaí 0x2 Goiás
  • Operário 1x1 Criciúma
  • 25.05 (segunda) - Botafogo-SP x Athletic-MG | Santa Cruz, às 19h
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