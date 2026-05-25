Fortaleza segue no G-6 da Série B, e Ceará cai para 10ª posição; veja classificação

Restando um jogo para o fim da 10ª rodada da Série B, o futebol cearense teve contextos distintos. O Fortaleza segue no G-6, em 5º colocado, com 18 pontos, após vencer o Londrina, em casa. Já o Ceará caiu para 10º, com 13, perdendo agora para o Novorizontino, fora de casa.

A partida restante é Botafogo-SP x Athletic-MG, nesta segunda-feira (25), às 19h. E esse resultado pode mexer na tabela dos times alvinegros.

O que mais chamou a atenção no momento: a manutenção dos seis melhores colocados entre as rodadas, ou seja, um grande bloco está sendo criado. Ao vencer de novo, o Leão segue nesse grupo, enquanto o Vovô vai perdendo fôlego na caminhada. Logo, a Série B começou.

No próximo sábado (30), o Fortaleza enfrenta o Athletic-MG, às 18h, na Arena Sicredi. No domingo (31), o Ceará encara o Operário-PR, às 16h, na Arena Castelão, pela 11ª rodada.

Clássificação da Série B

Legenda: Tabela da Série B do Brasileiro após a 10ª rodada Foto: reprodução / CBF

Resultados da 10ª rodada da Série B de 2026