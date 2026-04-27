Fortaleza se mantém na vice-liderança da Série B, com Ceará na 6ª posição; veja classificação
A 6ª rodada será concluída nesta segunda-feira (27) com um jogo
Restando um jogo para o fim da 6ª rodada da Série B do Brasileiro, o futebol cearense segue entre as primeiras colocações. O Fortaleza é o vice-líder, com 11 pontos, após empatar sem gols com o Operário-PR, fora de casa, e engatar o 5º jogo sem derrota. Já o Ceará caiu para a 6ª colocação, com 10, ainda invicto, mas com um empate amargo em 3 a 3 com o Vila Nova, que é o líder da competição.
A partida restante é Athletic-MG x Náutico, nesta segunda-feira (27), às 19h. E se o time mineiro vencer, mexe na tabela, com chance de ultrapassar Vovô e Leão.
Apesar disso, seguimos rumo ao objetivo do acesso, ainda no 1º pelotão e pontuando. No entanto, foram dois empates com sabores totalmente diferentes. Sensação de alívio para o Fortaleza, com grande exibição do goleiro Vinícius Silvestre, enquanto o Ceará frustrou os presentes na Arena Castelão ao ceder um empate quando vencia por 3 a 1.
No próximo sábado (2), o Leão encara o Goiás, às 20h30, na Arena Castelão. O Vovô volta a campo pela competição no domingo (3), diante do Sport, às 18h, na Ilha do Retiro.
Classificação da Série B de 2026
Resultados da 6ª rodada da Série B de 2026
- Cuiabá 1x1 Botafogo-SP
- Ponte Preta 1x0 América-MG
- Sport 1x0 Novorizontino
- Juventude 1x0 Londrina
- São Bernardo 1x0 Goiás
- Operário-PR 0x0 Fortaleza
- Ceará 3x3 Vila Nova
- Atlético-GO 2x1 Avaí
- Criciúma 3x1 CRB
- Athletic-MG x Náutico | Arena Sincredi, às 19h
Jogos da 7ª rodada da Série B de 2026
- 02.05 (sábado) - Botafogo-SP x Náutico | Arena Santa Cruz, às 16h
- 02.05 (sábado) - Cuiabá x Criciúma | Arena Pantanal, às 18h30
- 02.05 (sábado) - Fortaleza x Goiás | Arena Castelão, às 20h30
- 03.05 (domingo) - São Bernardo x Ponte Preta | Primeiro de Maio, às 16h
- 03.05 (domingo) - Operário-PR x Londrina | Germano Krüger, às 16h
- 03.05 (domingo) - Sport x Ceará | Ilha do Retiro, às 18h
- 03.05 (domingo) - Atlético-GO x Juventude | Antônio Accioly, às 18h30
- 03.05 (domingo) - América-MG x CRB | Independência, às 20h30
- 03.05 (domingo) - Avaí x Novorizontino | Ressacada, às 20h30
- 04.05 (segunda) - Vila Nova x Athletica-MG | OBA, às 19h