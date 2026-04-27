Fortaleza se mantém na vice-liderança da Série B, com Ceará na 6ª posição; veja classificação

Restando um jogo para o fim da 6ª rodada da Série B do Brasileiro, o futebol cearense segue entre as primeiras colocações. O Fortaleza é o vice-líder, com 11 pontos, após empatar sem gols com o Operário-PR, fora de casa, e engatar o 5º jogo sem derrota. Já o Ceará caiu para a 6ª colocação, com 10, ainda invicto, mas com um empate amargo em 3 a 3 com o Vila Nova, que é o líder da competição.

A partida restante é Athletic-MG x Náutico, nesta segunda-feira (27), às 19h. E se o time mineiro vencer, mexe na tabela, com chance de ultrapassar Vovô e Leão.

Apesar disso, seguimos rumo ao objetivo do acesso, ainda no 1º pelotão e pontuando. No entanto, foram dois empates com sabores totalmente diferentes. Sensação de alívio para o Fortaleza, com grande exibição do goleiro Vinícius Silvestre, enquanto o Ceará frustrou os presentes na Arena Castelão ao ceder um empate quando vencia por 3 a 1.

No próximo sábado (2), o Leão encara o Goiás, às 20h30, na Arena Castelão. O Vovô volta a campo pela competição no domingo (3), diante do Sport, às 18h, na Ilha do Retiro.

Classificação da Série B de 2026

Legenda: Tabela da Série B de 2026 após a 6ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Resultados da 6ª rodada da Série B de 2026

Cuiabá 1x1 Botafogo-SP

Ponte Preta 1x0 América-MG

Sport 1x0 Novorizontino

Juventude 1x0 Londrina

São Bernardo 1x0 Goiás

Operário-PR 0x0 Fortaleza

Ceará 3x3 Vila Nova

Atlético-GO 2x1 Avaí

Criciúma 3x1 CRB

Athletic-MG x Náutico | Arena Sincredi, às 19h

Jogos da 7ª rodada da Série B de 2026