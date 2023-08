Fortaleza se aproxima de marca histórica do Nordeste na Copa Sul-Americana; veja recorde

O Fortaleza está próximo de firmar uma marca histórica para o Nordeste no cenário internacional. Nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023, pode ser o 1º clube da região classificado às semifinais - feito iniciado com a vitória por 3 a 1 contra o América-MG, fora de casa.

No estádio Independência/MG, nesta quinta-feira (24), fez um 1º tempo avassalador e marcou com Pochettino e Guilherme, duas vezes. Mastriani descontou na etapa final, deixando o time de Vojvoda com a vantagem de até perder por um gol que fica com a vaga - por dois gols, teremos os pênaltis.

Por isso, o sonho tricolor é acessível no momento - a volta na próxima quinta (31), às 19h, na Arena Castelão. A etapa máxima que um clube nordestino chegou dentro da Sula foi justamente às quartas, através de campanhas do Bahia (2018-2020), do Sport (2017) e também do Ceará (2022).

Assim, o Leão pode escrever um capítulo inédito. Em eventos da Conmebol, também amplia a própria marca no cenário internacional. Antes, o mata-mata da Conmebol mais longe que a equipe chegou foi contra o Estudiantes, da Argentina, quando foi eliminado pelas oitavas da Libertadores.

Um detalhe: o Fortaleza chegou à Sula ao deixar a Libertadores na 3ª fase eliminatória. Em caso de classificação, fatura também US$ 800 mil (cerca de R$ 3,8 milhões) em premiação.

Campanha do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2023

05.04 | Fortaleza 4x0 Palestino-CHI (1ª fase)

20.04 | San Lorenzo-ARG 0x2 Fortaleza (1ª fase)

04.05 | Fortaleza 5x1 Estudiantes de Mérida-VEN (1ª fase)

24.05 | Fortaleza 3x2 San Lorenzo-ARG (1ª fase)

06.06 | Estudiantes de Mérida-VEN 1x0 Fortaleza (1ª fase)

27.06 | Palestino-CHI 1x2 Fortaleza (1ª fase)

01.08 | Libertad-PAR 0x1 Fortaleza (oitavas de final)

08.08 | Fortaleza 1x1 Libertad-PAR (oitavas de final)

24.08 | América-MG 1x3 Fortaleza (quartas de final)