Fortaleza se aproxima de fechar elenco para Série B; veja quem falta e mais saídas

A diretoria do Fortaleza intensificou a busca por reforços e ampliou o nível do elenco para a sequência da temporada de 2026. Com um pacotão de contratações nos últimos dias, o clube mostrou mais força no mercado e trabalhou para entregar um “time ideal” ao treinador Thiago Carpini. Ao todo, foram 12 chegadas, mas a expectativa é de ainda fechar com mais duas peças.

Os oficializados são: os zagueiros Luan Freitas (ex-Fluminense) e Lucas Gazal (ex-Atlético-GO); os laterais-direitos Paulinho (ex-Vasco) e Mailton (ex-São Paulo); os volantes Ryan (ex-Corinthians) e Ronald (ex-Grêmio); e os atacantes Rodriguinho (ex-Cruzeiro) e Vitinho (ex-Tijuana, do México).

Além dos oito, o Leão prepara os anúncios de mais quatro peças. A lista contempla os atacantes Lucas Braga, do Vitória-BA, Wellinton, do Primavera-SP, e Luiz Fernando, do Athletico-PR, e GB, do Vasco.

Legenda: Rodriguinho foi emprestado pelo Cruzeiro ao Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Os movimentos seguem o cronograma do novo departamento de futebol, que precisou aliviar a folha salarial de 2025 para possibilitar novas incorporações ao clube. Em um movimento árduo de negociações, a gestão liberou 20 jogadores - entre as rescisões, empréstimos e vendas - para reduzir o vencimento mensal de R$ 12 milhões para uma nova realidade financeira, que é estimada em R$ 5 milhões.

Apesar da demora na montagem do time, que impactou o início de trabalho de Carpini, a estratégia era essencial para não inviabilizar a instituição financeiramente devido ao corte de receitas com o rebaixamento à Série B. A partir disso, caminhou para as novas tratativas e trabalha para anunciar, como prioridade, dois laterais-esquerdos, que devem preencher as últimas lacunas do elenco - sendo um desses nesta semana.

Vale ressaltar que a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 2 de março. Já o período de inscrições para a fase decisiva do Campeonato Cearense fecha na próxima sexta (13).

Quem mais vai sair?

Após as medidas emergências para a parte financeira, o Fortaleza pretende focar na qualidade técnica do elenco. Por isso, o Diário do Nordeste apurou que a gestão não pretende mais negociar atletas. É fato que nenhum nome é inegociável, mas o trabalho atual é para a manutenção do elenco tricolor.

Em caso de novas baixas, o objetivo é que envolvem os jogadores que estão fora dos planos de Carpini, a exemplo dos goleiros Helton Leite e João Ricardo, do zagueiro Kuscevic, do volante Rossetto e do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O foco é no crescimento coletivo do time com a comissão técnica, com mais variações táticas.

Legenda: O lateral-esquerdo Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza para a temporada de 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O grupo atual, incluindo as joias do Sub-20, conta com 32 peças. A gestão focou em perfil jovem, com uma experiência na Série B e bom momento tecnicamente, além de versatilidade de posição, que permita atuar em mais de uma função.

Elenco do Fortaleza para 2026