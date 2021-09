Fortaleza: saída da Série C em 2017 marcou início de período glorioso

O Fortaleza Esporte Clube viveu oito anos consecutivos na Série C. É uma marca da história centenária, um recorte temporal eterno. E reconhecer esse momento é um ato de grandeza: a ascensão nacional recente nasceu no acesso de 2017, no fim do calvário surgiu o caminho da glória.

A data é 23 de setembro. Há quatro anos, o time cearense eliminou o Tupi para iniciar uma nova era. Desde então, títulos da Série B (2018) e da Copa do Nordeste (2019), participação na Copa Sul-Americana (2020), além da semifinal da Copa do Brasil (2021) e o melhor 1º turno do futebol nordestino no Brasileirão.

Legenda: O Fortaleza está entre os quatro principais clubes da Copa do Brasil de 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

Os pontos são diversos, construídos por personagens importantes como o presidente Marcelo Paz, na função durante o ciclo recente - tido por muitos torcedores como o mais vitorioso do time tricolor. Em campo, heróis como o goleiro Marcelo Boeck, e protagonistas fora, a exemplo do técnico Rogério Ceni.

Legenda: Marcelo Paz está na presidência do Fortaleza desde 2017 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por isso, a importância da lembrança nesta quinta-feira (23). Nas redes sociais, o clube publicou a mensagem: “Aproveitar e valorizar o que estamos vivendo, mas jamais esquecer o caminho que trilhamos. A história precisa ser lembrada ao passo que buscamos escrever novos capítulos”.

Nada é por acaso: o legado é construção, não imediato. É preciso trilhar o caminho de Marabá até Avellaneda. Da Série C até a Sula. Dos quase acessos ao G-4 do Brasileirão: tudo é Fortaleza.