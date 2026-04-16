Fortaleza pode garantir classificação antecipada na Copa do Nordeste; veja cenário
O Leão encara o América-RN nesta quinta-feira (16), fora de casa
O Fortaleza pode garantir classificação antecipada ao mata-mata da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (16). Na vice-liderança do Grupo D, com seis pontos, o Leão encara o América-RN, às 19h, no estádio Almeidão-PB, e tem cenário para cravar a vaga com uma rodada de antecedência.
Para isso, a equipe leonina precisa vencer e torcer para o ABC não ganhar. No momento, a equipe está na 3ª colocação, com quatro pontos, dois a menos que o Fortaleza. O time encara o Imperatriz-MA, às 19h, no Frei Epifânio-MA. Depois desses confrontos restará apenas uma partida.
Apesar da possibilidade, a expectativa é de uma escalação mista deixando o foco na Série B. O técnico Thiago Carpini adotou a estratégia no início da competição, promovendo o rodízio no elenco.
Com R$ 2,5 milhões de premiação pela participação, o Fortaleza pode ampliar a receita ao avançar de fase. Caso conquiste o objetivo, recebe mais R$ 500 mil. A meta interna é, no mínimo, as quartas.