Fortaleza pode anunciar mais cinco reforços para a Série B

O Fortaleza segue ativo no mercado para a Série B de 2026 e deve anunciar mais cinco reforços. O clube trabalha na chegada de três atacantes até o fim da 1ª janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira (3). Os nomes são: Juan Miritello, do Defensa y Justicia-ARG, e Paulo Baya e Welliton, do Primavera-SP.

A maior urgência no processo é na negociação internacional, visto que deve ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o fim da terça. Depois disso, a entidade abre uma janela doméstica, entre os dias 4 e 27 de março, mas com liberação para contratar apenas atletas que atuaram pelos torneios estaduais, o que restringe o leque de opções no mercado.

Logo, quando o novo período começar, a expectativa é que a gestão tricolor busque mais um lateral-esquerdo e uma peça ofensiva, encerrando o plantel.

Até o momento, o Leão anunciou 11 contratações. Os reforços foram: os zagueiros Luan Freitas e Lucas Gazal; os laterais-direitos Mailton e Paulinho; o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes; os volantes Ryan e Ronald; o meia Rodriguinho; além dos atacantes GB, Luiz Fernando e Vitinho.