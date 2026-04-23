Fortaleza está entre times do Brasil com mais vitórias em 2026; veja ranking

O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, pediu na última coletiva para os jornalistas checarem quais os clubes que mais venceram no Brasil em 2026. E, de fato, o time tricolor está na lista, na 3ª colocação, com 15 vitórias, como registrou a plataforma SofaScore, especializada em estatísticas esportivas.

É fato que isso não quer dizer que o trabalho do treinador é perfeito, mas esse é um ponto bem importante nesse momento do ano, seja para aliviar a pressão ou buscar melhorias na equipe. No fim, tentar evoluir ganhando em campo é realmente melhor, pois diminui a pressão e entrega confiança ao elenco.

Até o momento, em termos de objetivo, o Fortaleza conquistou o título cearense, é o vice-líder da Série B e também está em vantagem na 5ª fase da Copa do Brasil ao vencer o CRB por 2 a 1 no jogo de ida, em casa. Já na Copa do Nordeste, está na 3ª colocação do Grupo D, fora da zona de classificação, restando apenas uma rodada pela frente.

Clubes do Brasil mais vitórias em 2026