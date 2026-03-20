Fortaleza define valor da folha salarial do elenco na Série B de 2026; veja valor

Em entrevista exclusiva ao Jogada, Bruno Acioli, vice-presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, revelou que a folha salarial atual do elenco é de R$ 4,6 milhões, com margem curta para um aumento durante a Série B de 2026.

O bate-papo completo com o dirigente está disponível no canal do YouTube do Jogada, com diversos informações sobre o cenário do clube. O valor está no limite, o que dificulta a incorporação de nomes como o goleiro João Ricardo, que teve uma negociação frustrada junto ao Corinthians e tem o salário fora da realidade financeira atual da equipe cearense. Assim, as partes negociam a melhor alternativa para o futuro.