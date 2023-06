Fortaleza atingiu meta milionária do orçamento de 2023; veja fontes de receita do clube

O Fortaleza Esporte Clube atingiu uma meta importante prevista no orçamento de 2023: a arrecadação com direitos econômicos de jogadores. O valor milionário foi conquistado com a venda do atacante Moisés ao Cruz Azul, do México, e é tido como essencial para o equilíbrio financeiro da instituição.

Com a negociação de direitos econômicos, o time cearense planejou ganhar R$ 17 milhões na atual temporada. Restando seis meses, o índice foi totalmente superado com a saída de Moisés, negociado por US$ 4,8 milhões (cerca R$ 24,5 milhões), um recorde para o futebol do Nordeste.

O valor traz segurança também ao clube na janela de transferência - aberta no dia 3 de julho - sem a necessidade de realizar novas vendas apenas por conta do orçamento. Apesar disso, há expectativa de que volante Hércules também receba propostas - nos últimos meses, foi alvo do Flamengo.

Meta com campeonato internacional

Legenda: O Fortaleza garantiu uma premiação milionária ao confirmar a liderança do Grupo H da Sul-Americana Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Em torneios da Conmebol, por exemplo, a gestão estimou arrecadação de R$ 15 milhões. No momento, vivo na Copa Sul-Americana, ganhou R$ 9,1 milhões, em valor acrescido também de uma participação na Libertadores, eliminado na 2ª fase e somando US$ 900 mil (cerca de R$ 4,3 mi).

Logo, adquiriu R$ 13,4 milhões nas duas competições. Para superar a meta, precisa avançar às quartas de final da Sula, o que renderia mais US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões) - totalizando então o valor de R$ 16,3 milhões.

Mais receitas do orçamento

Na previsão orçamentária de 2023, o Fortaleza também planejou outras fontes de receita. A principal é oriunda dos direitos de transmissão e demais premiações, resultando no valor de R$ 60 milhões.

As demais são: programa de sócio-torcedor, bilheteria, patrocínios, Conselho Deliberativo, doações, royalties, venda de produtos, além do dinheiro via eventos, camarotes, bares e até estacionamento.

Sobre esses outros itens, os números oficiais do ano vigente estão em fase de consolidação contábil, depois enviados para uma auditoria externa. Após os trâmites, serão então avaliados internamente.

Receitas previstas no orçamento do Fortaleza em 2023

Sócio-torcedor: 31,4 milhões

Bilheteria: R$ 20,3 milhões

Série A (premiação/transmissão): R$ 60 milhões

Copa do Brasil (premiação/transmissão): R$ 4,9 milhões

Copa do Nordeste (premiação/transmissão): R$ 4 milhões

Campeonato Cearense (premiação/transmissão): R$ 1 milhão

Competição internacional (premiação/transmissão): R$ 15 milhões

Patrocínio: R$ 15,5 milhões

Conselho Deliberativo: R$ 1 milhão

Doações: R$ 300 mil

Royalties/Licenciamento: R$ 1,3 milhão

Venda de produtos: R$ 29,8 milhões

Direitos econômicos: R$ 17 milhões

Eventos: R$ 240 mil

Camarotes: R$ 2,1 milhões

Bares: R$ 3,3 milhões

Estacionamento: R$ 1,3 milhão