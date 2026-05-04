Fortaleza assume liderança da Série B, com Ceará na 9ª posição; veja classificação
A 7ª rodada será concluída nesta segunda-feira (4) com um jogo
Restando um jogo para o fim da 7ª rodada da Série B, o futebol cearense segue entre as primeiras colocações. O Fortaleza é o líder, com 14 pontos, após vencer com o Goiás, em casa, e emendar o 6º jogo sem derrota. Já o Ceará caiu para a 9ª colocação, com 10, sofrendo a primeira derrota no torneio para o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro.
A partida restante é Vila Nova x Athletic-MG, nesta segunda-feira (4), às 19h, no OBA. O resultado pode mexer na tabela, com chance de perda de posição para Vovô e Leão.
No fim das contas, a tabela é um detalhe, o mais importante é a pontuação. Apesar disso, a sequência de jogos também consolida os cenários. O técnico Thiago Carpini, por exemplo, merece os louros para o trabalho tricolor, que já foi muito criticado, mas entregou todos os objetivos possíveis até o momento. Do outro lado, o Mozart deve ligar um sinal de alerta na competição, pois não vence há três jogos e isso resultou na queda alvinegra na tabela, com problemas no 2º tempo.
No próximo sábado (9), o Vovô encara o Atlético-GO, às 19h, na Arena Castelão. O Leão volta a campo pela competição no domingo (10), diante do Avaí, às 18h30, na Ressacada.
Resultados da 7ª rodada da Série B de 2026
- Botafogo-SP 1x1 Náutico
- Cuiabá 1x1 Criciúma
- Fortaleza 4x1 Goiás
- São Bernardo 3x0 Ponte Preta
- Operário-PR 3x0 Londrina
- Sport 2x0 Ceará
- Atlético-GO 0x0 Juventude
- América-MG 1x2 CRB
- Avaí 3x3 Novorizontino
- 04.05 (segunda) - Vila Nova x Athletica-MG | OBA, às 19h
Jogos da 8ª rodada da Série B de 2026
- 09.05 (sábado) - Goiás x Vila Nova | Serrinha, às 16h
- 09.05 (sábado) - Athletic x Cuiabá | Arena Sincredi, às 18h
- 09.05 (sábado) - Ponte Preta x Sport | Moisés Lucarelli, às 18h30
- 09.05 (sábado) - Ceará x Atlético-GO | Arena Castelão, às 19h
- 09.05 (sábado) - CRB x Operário-PR | Rei Pelé, às 20h30
- 09.05 (sábado) - Juventude x Criciúma | Alfredo Jaconi, às 21h15
- 10.05 (domingo) - Londrina x São Bernardo | VGD, às 16h
- 10.05 (domingo) - Náutico x América-MG | Aflitos, às 16h
- 10.05 (domingo) - Avaí x Fortaleza | Ressacada, às 18h30
- 11.05 (segunda) - Novorizontino x Botafogo-SP | Jorge Ismael de Biasi, às 19h