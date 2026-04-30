Fortaleza amplia tabu histórico contra o Sport; veja marcas

A vitória do Fortaleza contra o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), na Arena Castelão, foi crucial para a sobrevivência tricolor na Copa do Nordeste de 2026, com o time avançando às quartas de final com dois gols nos acréscimos de Miritello, aos 48, e Vitinho, aos 52 do 2º tempo. Além da vaga, o confronto também ampliou tabu histórico na rivalidade nordestina.

Com o resultado, o time cearense agora defende uma invencibilidade de 10 jogos diante do rival pernambucano - a última derrota foi em 2021, por 1 a 0, com gol de Thiago Neves. O detalhe é que quando os números são apenas em casa, a marca se torna ainda maior: 46 anos sem perder no duelo.

Na temporada de 2026, os times ainda se enfrentam duas vezes pela Série B e podem duelar pela Copa do Nordeste, caso ambos cheguem nas semifinais. Do mesmo lado da chave, o Sport encara o ASA, na Ilha do Retiro, enquanto o Fortaleza visita o Confiança-SE, fora de casa, pelas quartas de final.

Logo, existem duas partidas garantidas e mais duas que podem ocorrer, ampliando ainda mais o retrospecto. Independentemente desse contexto, o Leão do Pici parece mais tranquilo quando se depara com o Leão da Ilha pelo caminho.

Tabu em Fortaleza x Sport