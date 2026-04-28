Fifa divulga ranking para Copa do Mundo de Clubes de 2029; veja posição do Fortaleza

A Fifa divulgou o ranking oficial classificatório para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A listagem vai definir os participantes do torneio, que foi disputado pela primeira vez em 2025, em um grande evento global, com divisão das equipes por federações. O detalhe: o Fortaleza aparece nesta lista.

Apesar do rebaixamento à Série B em 2025, o clube cearense atravessou grande fase internacional nos últimos anos, com participações consecutivas na Copa Sul-Americana (2020, 2023 e 2024) e Libertadores (2022, 2023 e 2025). Deste modo, a Fifa o classifica como 19º melhor da Conmebol.

Legenda: Rebaixado à Série B, o Fortaleza viveu grande fase internacional nos últimos anos Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A equipe aparece na frente de times tradicionais como Boca Juniors-ARG (25º) e Corinthians (26º). O formato do evento em 2029 não foi divulgado, mas caso seja mantido, a Conmebol teria seis vagas, assim como ocorreu em 2026, que são ofertados aos campeões da Libertadores de 2025 (Flamengo), 2026, 2027 e 2028, além das demais vagas sendo preenchidas pelo ranking continental.

Vale ressaltar que em caso de um mesmo time campeão, a oferta é revertida ao ranking. Outro ponto: há restrição de dois clubes por país, exceto quando mais de um conquistar o principal torneio.

Legenda: O Flamengo foi o campeão da Libertadores de 2025 Foto: Luis Acosta / AFP

O Brasil é candidato a país-sede do Mundial de 2029. Caso seja escolhido, ganha uma vaga extra.

A mesma lógica se aplica para os demais continentes. Em 2025, a Europa teve 12 vagas, enquanto Ásia, África, América do Norte/Central possuíram quatro classificados cada para o Mundial. Na UEFA, por exemplo, o Paris Saint-Germain (PSG) está confirmado por conta do título da Liga dos Campeões da Europa.

Em tempo: é óbvio que o Fortaleza não tem nenhuma chance de participar da Copa do Mundo de Clubes, mas a presença da marca valoriza o Nordeste e mostra um caminho que podemos retomar.

Ranking da Fifa para Copa do Mundo de Clubes (Conmebol)