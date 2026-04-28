Fifa divulga ranking para Copa do Mundo de Clubes de 2029; veja posição do Fortaleza
O time cearense é citado na listagem das vagas da Conmebol
A Fifa divulgou o ranking oficial classificatório para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A listagem vai definir os participantes do torneio, que foi disputado pela primeira vez em 2025, em um grande evento global, com divisão das equipes por federações. O detalhe: o Fortaleza aparece nesta lista.
Apesar do rebaixamento à Série B em 2025, o clube cearense atravessou grande fase internacional nos últimos anos, com participações consecutivas na Copa Sul-Americana (2020, 2023 e 2024) e Libertadores (2022, 2023 e 2025). Deste modo, a Fifa o classifica como 19º melhor da Conmebol.
A equipe aparece na frente de times tradicionais como Boca Juniors-ARG (25º) e Corinthians (26º). O formato do evento em 2029 não foi divulgado, mas caso seja mantido, a Conmebol teria seis vagas, assim como ocorreu em 2026, que são ofertados aos campeões da Libertadores de 2025 (Flamengo), 2026, 2027 e 2028, além das demais vagas sendo preenchidas pelo ranking continental.
Vale ressaltar que em caso de um mesmo time campeão, a oferta é revertida ao ranking. Outro ponto: há restrição de dois clubes por país, exceto quando mais de um conquistar o principal torneio.
O Brasil é candidato a país-sede do Mundial de 2029. Caso seja escolhido, ganha uma vaga extra.
A mesma lógica se aplica para os demais continentes. Em 2025, a Europa teve 12 vagas, enquanto Ásia, África, América do Norte/Central possuíram quatro classificados cada para o Mundial. Na UEFA, por exemplo, o Paris Saint-Germain (PSG) está confirmado por conta do título da Liga dos Campeões da Europa.
Em tempo: é óbvio que o Fortaleza não tem nenhuma chance de participar da Copa do Mundo de Clubes, mas a presença da marca valoriza o Nordeste e mostra um caminho que podemos retomar.
Ranking da Fifa para Copa do Mundo de Clubes (Conmebol)
- Palmeiras (Brasil)
- Flamengo (Brasil) | Classificado pelo título da Libertadores de 2025
- LDU (Equador)
- Racing Club (Argentina)
- Estudiantes (Argentina)
- São Paulo (Brasil)
- Vélez Sarsfield (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- River Plate (Argentina)
- Botafogo (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Libertad (Paraguai)
- Universitario (Peru)
- Independiente del Valle (Equador)
- Internacional (Brasil)
- Atlético Nacional (Colômbia)
- Nacional (Uruguai)
- Fortaleza (Brasil)
- Central Córdoba (Argentina)
- Bolívar (Bolívia)
- Sporting Cristal (Peru)
- Universidad de Chile (Chile)
- Barcelona SC (Equador)
- Bahia (Brasil)
- Boca Juniors (Argentina)
- Corinthians (Brasil)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- San Antonio Bulo Bulo (Bolívia)
- Atlético Bucaramanga (Colômbia)
- Olimpia (Paraguai)
- Alianza Lima (Peru)
- Colo-Colo (Chile)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Talleres de Córdoba (Argentina)
- UCV FC (Venezuela)
- Universidad Católica (Chile)
- Cruzeiro (Brasil)
- Lanús (Argentina)
- Platense (Argentina)
- Mirassol (Brasil)
- Deportivo La Guaira (Venezuela)
- Fluminense (Brasil)
- Junior (Colômbia)
- Independiente Santa Fe (Colômbia)
- Tolima (Colômbia)
- Independiente Medellín (Colômbia)
- Carabobo FC (Venezuela)
- Always Ready (Bolívia)
- Real Garcilaso (Peru)
- Deportivo Táchira (Venezuela)