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Fifa divulga ranking para Copa do Mundo de Clubes de 2029; veja posição do Fortaleza

O time cearense é citado na listagem das vagas da Conmebol

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:35)
Alexandre Mota
Legenda: Em 2025, o campeão da Copa do Mundo de Clubes foi o Chelsea
Foto: Charly Triballeau / AFP

A Fifa divulgou o ranking oficial classificatório para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A listagem vai definir os participantes do torneio, que foi disputado pela primeira vez em 2025, em um grande evento global, com divisão das equipes por federações. O detalhe: o Fortaleza aparece nesta lista.

Apesar do rebaixamento à Série B em 2025, o clube cearense atravessou grande fase internacional nos últimos anos, com participações consecutivas na Copa Sul-Americana (2020, 2023 e 2024) e Libertadores (2022, 2023 e 2025). Deste modo, a Fifa o classifica como 19º melhor da Conmebol.

Elenco do Fortaleza reunido em campo
Legenda: Rebaixado à Série B, o Fortaleza viveu grande fase internacional nos últimos anos
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

A equipe aparece na frente de times tradicionais como Boca Juniors-ARG (25º) e Corinthians (26º). O formato do evento em 2029 não foi divulgado, mas caso seja mantido, a Conmebol teria seis vagas, assim como ocorreu em 2026, que são ofertados aos campeões da Libertadores de 2025 (Flamengo), 2026, 2027 e 2028, além das demais vagas sendo preenchidas pelo ranking continental. 

Vale ressaltar que em caso de um mesmo time campeão, a oferta é revertida ao ranking. Outro ponto: há restrição de dois clubes por país, exceto quando mais de um conquistar o principal torneio.

Atletas do Flamengo levantam taça
Legenda: O Flamengo foi o campeão da Libertadores de 2025
Foto: Luis Acosta / AFP

O Brasil é candidato a país-sede do Mundial de 2029. Caso seja escolhido, ganha uma vaga extra.

A mesma lógica se aplica para os demais continentes. Em 2025, a Europa teve 12 vagas, enquanto Ásia, África, América do Norte/Central possuíram quatro classificados cada para o Mundial. Na UEFA, por exemplo, o Paris Saint-Germain (PSG) está confirmado por conta do título da Liga dos Campeões da Europa.

Em tempo: é óbvio que o Fortaleza não tem nenhuma chance de participar da Copa do Mundo de Clubes, mas a presença da marca valoriza o Nordeste e mostra um caminho que podemos retomar.

Ranking da Fifa para Copa do Mundo de Clubes (Conmebol)

  1. Palmeiras (Brasil)
  2. Flamengo (Brasil) | Classificado pelo título da Libertadores de 2025
  3. LDU (Equador)
  4. Racing Club (Argentina)
  5. Estudiantes (Argentina)
  6. São Paulo (Brasil)
  7. Vélez Sarsfield (Argentina)
  8. Peñarol (Uruguai)
  9. River Plate (Argentina)
  10. Botafogo (Brasil)
  11. Cerro Porteño (Paraguai)
  12. Libertad (Paraguai)
  13. Universitario (Peru)
  14. Independiente del Valle (Equador)
  15. Internacional (Brasil)
  16. Atlético Nacional (Colômbia)
  17. Nacional (Uruguai)
  18. Fortaleza (Brasil)
  19. Central Córdoba (Argentina)
  20. Bolívar (Bolívia)
  21. Sporting Cristal (Peru)
  22. Universidad de Chile (Chile)
  23. Barcelona SC (Equador)
  24. Bahia (Brasil)
  25. Boca Juniors (Argentina)
  26. Corinthians (Brasil)
  27. Independiente Rivadavia (Argentina)
  28. San Antonio Bulo Bulo (Bolívia)
  29. Atlético Bucaramanga (Colômbia)
  30. Olimpia (Paraguai)
  31. Alianza Lima (Peru)
  32. Colo-Colo (Chile)
  33. Coquimbo Unido (Chile)
  34. Rosario Central (Argentina)
  35. Talleres de Córdoba (Argentina)
  36. UCV FC (Venezuela)
  37. Universidad Católica (Chile)
  38. Cruzeiro (Brasil)
  39. Lanús (Argentina)
  40. Platense (Argentina)
  41. Mirassol (Brasil)
  42. Deportivo La Guaira (Venezuela)
  43. Fluminense (Brasil)
  44. Junior (Colômbia)
  45. Independiente Santa Fe (Colômbia)
  46. Tolima (Colômbia)
  47. Independiente Medellín (Colômbia)
  48. Carabobo FC (Venezuela)
  49. Always Ready (Bolívia)
  50. Real Garcilaso (Peru)
  51. Deportivo Táchira (Venezuela)
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