Falar em acesso no Ceará é completa desconexão com realidade

O Ceará encerrou o 1º turno da Série B de 2026 como o 3º pior time do torneio, na zona de rebaixamento: é o 18º colocado, na frente apenas de América-MG e Ponte Preta. Dos últimos 21 pontos disputados, o Vovô somou apenas três, totalizando 19 somados em 19 jogos.

Por conta disso, falar em acesso nesse momento específico, como foi dito por membros da diretoria, é a desconexão completa da realidade. É fato que tem muita completição pela frente, mas a missão pela permanência será difícil.