Exclusiva com Sandro Queiroz, gerente das categorias de base do Ceará

A temporada de 2026 marca um intensa integração de jovens das categorias de base no profissional do Ceará Sporting Club. Em uma nova safra de talentos, o clube revelou nomes como Melk, Giulio, João Gabriel e Pedro Gilmar, que se tornaram opções para o técnico Mozart no principal. O Diário do Nordeste conversa com exclusividade com Sandro Queiroz, gerente da base alvinegra, sobre o cenário atual do Vovô.

Na conversa com o colunista Alexandre Mota, da Equipe Jogada, o dirigente comentou sobre o início no clube, processo de captação, segredos para o sucesso da formação, joias com potencial e perspectiva futuro do trabalho. Com quase uma década de serviços prestados ao Ceará, Sandro tem 42 anos, é formado em Economia e exerce papel importante nos bastidores de Porangabuçu, com um apoio ao departamento de futebol.