Exclusiva com Bruno Acioli, vice-presidente da SAF do Fortaleza

A temporada de 2026 marca uma reformulação profunda no Fortaleza Esporte Clube. Com diversas mudanças no elenco e na gestão, a agremiação consolida novas lideranças e projeta novos passos. Assim, o Diário do Nordeste conversa com exclusividade com Bruno Acioli, atual vice-presidente da Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), sobre o cenário atual do Tricolor do Pici.

Na conversa com o colunista Alexandre Mota, da Equipe Jogada, o dirigente comentou sobre o início no clube, mercado da bola, saída de Marcelo Paz, expectativa para a Série B e projeção da folha salarial do elenco. Com uma década de serviços prestados ao Leão, Acioli tem 43 anos e é formado em Ciências Contábeis, exerce um papel importante na parte financeira, com o apoio ao departamento de futebol.