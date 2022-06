Evolução do Ceará com Dorival passa pelas saídas do DM e mais atletas à disposição; veja balanço

O Ceará Sporting Club evoluiu de rendimento nos últimos jogos e engatou uma sequência positiva de resultados, agora com sete jogos de invencibilidade em 2022. Fora da zona de rebaixamento na Série A e nas oitavas da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o crescimento do time atravessou diretamente a saída de jogadores do departamento médico.

Com mais atletas à disposição, o técnico Dorival Júnior ganhou opções no plantel e conseguiu testar mais jogadores, além de ampliar o nível das substituições. Isso tudo com rápido trabalho do DM no espaço recente: no início de maio, o setor tratou até nove jogadores de modo simultâneo.

Legenda: Fernando Sobral se recuperou de lesão muscular e participou do Clássico-Rei Foto: divulgação / Ceará

O Clássico-Rei foi um exemplo desse impacto positivo. Vina e Fernando Sobral receberam tratamentos intensivos e atuaram em alto nível, colaborando com a vitória na quarta (1º).

Internamente, a gestão entende que um mau planejamento da preparação física, já corrigida com mudança de profissionais, foi determinante para a sequência de lesões graves do elenco - o DM ficou cheio. Vale ressaltar: o departamento médico não lesiona o atleta, apenas o trata.

Para o jogo com o Coritiba, no sábado (4), às 19h, na Arena Castelão, o time não deve ter Luiz Otávio (desconforto na coxa), Dentinho (trauma no joelho) e Richard (estiramento no tendão do joelho). Fora do departamento médico, em fase de transição, estão Jael e Léo Rafael.

Balanço do CESP do Ceará nos últimos jogos

Fortaleza 0x1 Ceará | Liberou Vina (desconforto muscular) e Fernando Sobral (fratura de vértebra lombar).

| Liberou Vina (desconforto muscular) e Fernando Sobral (fratura de vértebra lombar). São Paulo 2x2 Ceará | Liberou Buiú (recuperação pós-cirúrgica).

| Liberou Buiú (recuperação pós-cirúrgica). Independiente-ARG 0x2 Ceará | Liberou Vina (lesão na panturrilha).

| Liberou Vina (lesão na panturrilha). Santos 0x0 Ceará | Liberou Messias (lesão na posterior da coxa Grau I), Richard (lesão na coxa direita) e Matheus Peixoto (lesão na panturrilha).

Legenda: Matheus Peixoto deixou o DM e foi importante nos jogos recentes do Ceará Foto: divulgação / Ceará

Evolução do DM

Na última quinta-feira (2), o Ceará inaugurou uma extensão do DM no CT de Porangabuçu. O Centro Médico Dr. Gothardo Figueiredo foi entregue com espaço para a fisioterapia, sala de atendimento médico e demais recursos do Centro de Saúde Performance (CESP), além da inclusão de pilates.

Legenda: O Ceará inaugurou uma extensão do DM no CT de Porangabuçu Foto: Déo Luís / SVM

A evolução do departamento médico é uma das metas da diretoria alvinegra. O setor, inclusive, apresenta profissionais que foram convocados a prestar serviço para a Seleção Brasileira, seja nas bases ou no master. Com mais estrutura, o Vovô investe alto no melhor tratamento dos jogadores.