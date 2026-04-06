Entenda adiamento da votação do Fortaleza e o que acontece se contas forem reprovadas

O Fortaleza Esporte Clube atravessa um momento político turbulento internamente que resultou no adiamento da votação das contas de 2025, prevista para ocorrer nesta segunda-feira (6). O Diário do Nordeste então explica todos os últimos movimentos da decisão do Conselho Deliberativo e as possíveis sanções nesse processo, que foi remarcado inicialmente para o dia 23 de abril, quinta-feira.

Motivo do adiamento

A assembleia para a apreciação das contas da Associação e da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza foi convocada no dia 27 de março. No entanto, os documentos para avaliação dos conselheiros foram divulgados apenas na última sexta-feira (3). Mediante o curto intervalo de tempo até a data da sessão plenária, que foi questionado por alguns conselheiros, o Conselho Deliberativo reconheceu que o “prazo realmente insuficiente para o adequado exame das matérias”.

Por isso, uma nova data foi indicada a fim de melhor deliberação dos interessados para a votação. Vale ressaltar que o clube já votou e aprovou as contas dos três primeiros trimestres de 2025, ou seja, resta agora o 4º trimestre e o balanço anual. Além da fiscalização por parte do Conselho Deliberativo, a instituição também conta com a auditoria externa da empresa BDO, referência mundial, que monitora e fiscaliza todo o processo. O Conselho Fiscal do Fortaleza também tem esse papel.

Checagem dos documentos

Diante da cobrança da torcida por mais transparência sobre as contas do clube, pelo menos cinco conselheiros, que incluem os ex-presidentes Alex Santiago e Marcello Desidério, entraram em contato com o Conselho Deliberativo e solicitaram documentos específicos das finanças. Os pedidos são diversos e solicitam dados como o contrato de prestação de serviço de Marcelo Paz como CEO, além de informações sobre a transferência do atacante “Tuco” Herrera.

Como a maioria dos dados são sensíveis à exposição pública, mediante cláusulas, todos os pedidos serão disponibilizados para uma consulta pessoal a partir de um agendamento junto ao clube. Em vídeo divulgado no portal Bora Leão, Alex Santiago, por exemplo, agendou a visita para sexta (10).

O foco é permitir que as dúvidas sejam sanadas para oferecer mais subsídio aos conselheiros no dia da votação. O pedido para averiguação de dados está aberto para todo membro atual do Conselho.

Contas podem ser reprovadas?

Como se trata de uma votação, a prestação de contas de 2025 do Fortaleza pode ser reprovada sim após apreciação do Conselho Deliberativo. A prática não é incomum no futebol brasileiro - o São Paulo passou recentemente por esse rito - e implica diretamente na perda de credibilidade da instituição, que pode enfrentar mais dificuldade na captação de receita por parte do setor econômico.

Além disso, como previsto na legislação, a reprovação das contas de uma SAF pode resultar em sanções cíveis e criminais aos ditos responsáveis pela gestão caso seja evidenciado “dolo” no vínculo, ou seja, quando um erro administrativo foi resultado de ação de má-fé para beneficiar terceiros sem o foco esportivo na instituição. Nesse caso, a denúncia pode partir de um conselheiro.

Já caso a avaliação seja estritamente esportiva, quando a problemática é decorrente de uma má gestão, a tendência é que a pressão no Conselho Deliberativo por mudanças seja acentuado, com cobranças ao Conselho de Administração da SAF ou Diretoria Executiva, no entanto, não há nenhuma sanção específica definida. No geral, a não aprovação das contas é uma derrota do clube.