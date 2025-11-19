Distância do Fortaleza para sair da Z-4 pode aumentar hoje com dois jogos; veja cenário

O Fortaleza não entra em campo nesta quarta-feira (19), mas pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar na Série A de 2025 a depender dos resultados de dois times: Santos e Vitória-BA. Por isso, a noite promete ser de alerta para a torcida tricolor no Brasileirão.

Na tabela de classificação, o Leão é o vice-lanterna, com 31 pontos, cinco de diferença para o Santos, com 36, que é o primeiro fora do Z-4. Já quem abre a zona hoje é o Vitória-BA, com 35.

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A, com 31 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Assim, atenção redobrada com dois jogos: Santos x Mirassol, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada, e Palmeiras x Vitória-BA, às 19h30, no Allianz Parque, pela 37ª rodada da Série A.

Risco do Fortaleza

Para o cenário não piorar, o Fortaleza precisa torcer por derrotas de Santos e Vitória-BA, o que manteria a diferença para sair do Z-4 em cinco pontos antes do time cearense entrar em campo pela 34ª rodada. Na quinta (20), enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 18h.

Em São Paulo, o clube baiano tenta engatar reação e, se vencer, deixa o Z-4 momentaneamente, subindo para 38. Já em caso de empate, iguala a pontuação do Santos, mas permanece na zona devido ao número inferior de vitórias: 9 x 8 - isso, antes mesmo do Peixe atuar.

Já em caso de vitória do Santos, o Peixe sobe na tabela e fica com 39, deixando o Internacional em 16º, com 37. Logo, de imediato, aumenta essa diferença para seis junto ao Leão. Um empate também deixa essa pontuação em seis, com chance de crescer devido ao Vitória-BA.

Logo, a data é importante no cenário do Fortaleza. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de rebaixamento do clube está em 95%.