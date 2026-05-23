Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja ranking de 2026 com salários

A revista Forbes, referência mundial em economia, divulgou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2026. O top-10 tem esportes como futebol, boxe, basquete, beisebol, golfe e automobilismo, com o português Cristiano Ronaldo na liderança, com vencimentos de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). O atacante defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Na sequência, o Top-3 tem o pugilista mexicano Canelo Alvarez (US$ 170 milhões) e o atacante argentino Lionel Messi (US$ 140 milhões). O curioso é a saída de nomes do futebol americano da lista.

Os valores envolvem salário e também publicidades. Não há nenhuma brasileiro na listagem. Veja abaixo:

Atletas mais bem pagos do mundo em 2026