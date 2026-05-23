Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja ranking de 2026 com salários
A lista foi divulgada pela revista Forbes, referência mundial em economia
A revista Forbes, referência mundial em economia, divulgou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2026. O top-10 tem esportes como futebol, boxe, basquete, beisebol, golfe e automobilismo, com o português Cristiano Ronaldo na liderança, com vencimentos de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). O atacante defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita.
Na sequência, o Top-3 tem o pugilista mexicano Canelo Alvarez (US$ 170 milhões) e o atacante argentino Lionel Messi (US$ 140 milhões). O curioso é a saída de nomes do futebol americano da lista.
Os valores envolvem salário e também publicidades. Não há nenhuma brasileiro na listagem. Veja abaixo:
Atletas mais bem pagos do mundo em 2026
- Cristiano Ronaldo [POR], do Al-Nassr/KSA: US$ 300 milhões (futebol)
- Canelo Alvarez [MEX]: US$ 170 milhões (boxe)
- Lionel Messi [ARG], do Inter Miami/EUA: US$ 140 milhões (futebol)
- LeBron James [EUA], do Lakers/EUA: US$ 137,8 milhões (basquete)
- Shohei Ohtani [JAP], do Los Angeles Dodgers/EUA: US$ 127,6 milhões (beisebol)
- Stephen Curry [EUA], do Golden State Warriors/EUA: US$ 124,7 milhões (basquete)
- Jon Rahm [ESP]: US$ 107 milhões (golfe)
- Karim Bezema [FRA], do Al-Hilal/KSA: US$ 104 milhões (futebol)
- Kevin Durant [EUA], do Houston Rockets/EUA: US$ 103,8 milhões (basquete)
- Lewis Hamilton [ING], da Ferrari/ITA: US$ 100 milhões (automobilismo)